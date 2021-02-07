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Потомок кельтских друидов Олуэн рассказала, кого ожидает удача в финансах в ближайшее время.

Согласно гороскопу друидов — древних кельтских жрецов — год делится на 13 лунных месяцев по 28 дней. Эти мудрецы умели предсказывать, в какой месяц людей, родившихся под тем или иным знаком дерева, ожидает удача. Скандинавская прорицательница и потомок друидов Олуэн, используя эти знания, на своей странице в Instagram рассказала, кого ждет финансовый успех в первые три месяца 2021 года.

Береза — 24 декабря — 20 января

Люди, рожденные в данный период, как правило, не требовательны к судьбе, однако удача в январе будет на их стороне. Они получат больше, чем ожидают, особенно в сфере финансов. Те, кто хочет открыть свой бизнес, быстро окажутся в выигрыше. Наемные работники также не останутся в нужде — им повезет ближе к концу месяца. Содействие и финансовую помощь Березам стоит ждать от друзей и семьи.

Рябина — 21 января — 17 февраля

Повезет и тем, чье дерево — рябина. Их ждет возможность, которая поможет изменить жизнь к лучшему, утверждает Олуэн. Ее предоставит какой-то новый человек, он сыграет очень важную роль в жизни. Прорицательница советует людям данного знака быть очень внимательными, чтобы не пропустить эту важную встречу.

Ива — 14 апреля — 12 мая

Трудолюбие и старательность поможет Ивам улучшить свое финансовое положение в ближайшие месяцы. Их ждет новый этап в карьере, повышение зарплаты или очень выгодный контракт. Люди этого знака будут оценены по достоинству, и рост их авторитета в профессиональной среде приведет к денежному успеху.

Дуб — 10 июня — 7 июля

Те, кому покровительствует Дуб, смогут подняться по карьерной лестнице за счет перемен, например, выбора новой работы, переезда в другой город или смены профессии. Для многих из Дубов путь к деньгам будет лежать через обучение новым навыкам.

Орех — 5 августа — 1 сентября

Люди, которым покровительствует Орех, смогут получить крупную сумму, если удачно инвестируют деньги в какой-либо проект. Это даст им материальное благополучие на многие год. Однако, предостерегает прорицательница, высок риск потерять все при неверном вложении — не стоит бросаться в авантюры

Плющ — 30 сентября — 27 октября

К тем, кто родился под знаком Плюща, деньги придут сами — это может быть наследство, подарок или одобренный кредит. С помощью этих средств люди Плюща уладят множество старых проблем. Те, кто откроет свое дело и начнет приумножать свой доход, смогут обеспечить не только себя, но и близких.

Бузина — 25 ноября — 23 декабря

Людям Бузины стоит уладить какой-то застарелый конфликт — только тогда их ожидает джек-пот. Особенно важно примириться с человеком, с которым имеются родственные связи — именно благодаря его совету можно будет добиться финансового благополучия. Это может быть какое-то совместное дело или ценная информация, которая поможет преуспеть — найти новую достойную работу или выгодных бизнес-партнеров.

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