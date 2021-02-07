Фото, видео: Instagram @gorban_masha

Изумленные фанаты бросились поздравлять актрису и оценивать шикарные обручальные кольца.

Известная российская актриса Мария Горбань вновь удивила своих фанатов в Instagram. Девушка поделилась свежими кадрами со свадьбы. На одном из снимков звезда показала нежное кружевное платье и букет белоснежных роз. На другой снимок попали шикарные обручальные кольца.

Подписчики Горбань заполнили комментарии милыми смайлами и поздравлениями. В стороне не остались и звездные коллеги Марии. Свои поздравления ей отправили актриса Наталья Рудова, звезда Comedy Woman Надежда Сысоева, телеведущая Мария Кравцова и другие.

Те, кто следил за личной жизнью звезды, пришли в недоумение, поскольку думали, что еще 2016 году Мария вышла замуж за оператора Кирилла Зоткина, пишет «Экономика сегодня». Некоторые предположили, что новым избранником Горбань стал ее частый партнер по съемочной площадке Дмитрий Нагиев.

«Я думала, что Вы давно счастливы замужем»;

«Это Нагиев? Если это не он, то я расстроюсь», — написали изумленные пользователи сети.

Instagram @gorban_masha

Оказалось, Мария и Кирилл просто оригинально отпраздновали годовщину своей свадьбы. Актриса показала в разделе сторис своего Instagram видео с мужем.

Это третий по счету брак Горбань. Ее первым супругом стал словацкий защитник московского «Локомотива» Ян Дюрица. Пара рассталась в 2011 году. Со вторым избранником — осветителем Олегом Филатовым — Горбань сошлась в 2013 году. У них родилась дочь Стефания.

Ранее 5-tv.ru писал, что Горбань предстала перед камерами в полупрозрачном пеньюаре.