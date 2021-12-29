Врачи рассказали о негативном влиянии чеснока на зрение

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Китайские специалисты определили, в каких количествах можно употреблять жгучий овощ без вреда для здоровья.

Употребление чеснока в больших количествах в течение долгого времени может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, особенно у тех людей, которые имеют заболевания глаз. В частности, одним из побочных эффектов может стать затуманенность и нечеткость зрения.

«Это происходит из-за очень длительного употребления чеснока в пищу, поэтому в народе существует двусмысленная поговорка: „Чеснок для здоровья полезен, а для глаз вреден“», — сообщает РИА Новости со ссылкой на китайский интернет-ресурс Sohu.

В публикации также говорится, что из-за чрезмерного количества чеснока в рационе у человека могут развиться такие симптомы, как шум в ушах, сухость во рту, тяжесть в голове и потеря памяти.

В то же время умеренное употребление овоща, наоборот, полезно для здоровья. В статье отмечается, что чеснок обладает свойством снижать сахар в крови, а также оказывает противовоспалительное и дезинфицирующее действие.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, иммунолог рассказал, о каких заболеваниях свидетельствуют темные круги под глазами.