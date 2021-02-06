«Устал как собака»: Фадеев раскрыл еще один способ своего похудения на 100 килограммов

Фото, видео: Instagram @fadeevmaxim

Музыкальный продюсер не намерен останавливаться на достигнутом.

Продюсер Максим Фадеев показал, что помогло ему скинуть целый центнер. Он выложил на личной странице в Instagram видео пробежки с палками для скандинавской ходьбы. Музыкант настаивает, что такая активность не требует финансовых вливаний, зато поможет всем, как помогла ему. На кадрах Фадеев устроил забег по своему коттеджному поселку.

«Всем мир! Бегу! И вы бегите!» — призвал Фадеев фолловеров.

Позже продюсер выложил в сеть новый пост.

«Мир дому вашему! Восемь километров, как с куста. Устал как собака, но счастлив!»

Многих подписчиков он вдохновил своим примером, но нашлись и недовольные. Не все поверили, что так «просто» Фадеев смог сбросить больше ста килограммов.

«Было бы забавно, если бы Максим начал бегать, только когда камеру включили»;

«Неправильно бегаете», — написали критики.

Instagram @fadeevmaxim

Фадеев нашелся с ответом для хейтеров.

«Так и есть! Для пиара похудел! Камеру выключили, бургер сразу в масле и с майонезом, поливая соусами с сахаром! Все правильно! — написал он на критику. — Мне плевать, как это выглядит. Я хоть вверх ногами буду бегать, если это эффективно!»

Впрочем, затем он исправился, что все же его спортивную активность нельзя считать настоящей пробежкой.

«Каждый день! Хожу, не бегаю! — уточнил он. — Это не бег, конечно! Это скоростная ходьба сгруппировавшись!»

Максим Фадеев всегда был мужчиной в теле. Его борьба с лишним весом в разные годы была более или менее успешной. Но за последнее время он достиг действительно впечатляющего результата. Оказалось, что изначально он весил около 238 килограммов, так что и после сброшенной сотни останавливаться на достигнутом не намерен.

Ранее 5-tv.ru писал, как похудевший на 100 килограммов Фадеев пригрозил судом известному диетологу.