Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 февраля

Фото, видео: 5-tv.ru

По мнению астролога Сергея Седашёва, общий фон предстоящей недели продолжает быть напряженным. Основные энергии — агрессия и непримиримая борьба.

Астролог Сергей Седашёв в беседе с 5-tv.ru рассказал, что на неделе с 8 по 14 февраля общий фон будет оставаться напряженным. Основные энергии — агрессия и непримиримая борьба. Ко всему этому добавляется неустойчивость в личной жизни, потребность в обновлении чувств, приключений. Это может приводить к перепадам эмоций и к конфликтам в любовной сфере.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов неделя исключительно благоприятная. Сразу несколько планет поддерживают вашу активность. Они принесут вам собранность, остроту ума, оптимизм и веру в себя, а также особое обаяние. Но, чтобы воспользоваться всеми этими энергиями, вам придется приложить и свои усилия.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя очень напряженная. Большое количество вспыльчивости, нетерпеливости, агрессивности будет копиться внутри вас и иногда прорываться наружу. Возможны споры и конфликты по работе, а также и сложности в личной жизни.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоит исключительно позитивная неделя. Все энергии поддерживают вас. Удача в любви и в делах будет сопутствовать вам, и своими активными действиями вы можете усилить это влияние. Неделя хороша для умственной и деловой активности, а также для знакомств и общения.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков продолжается период активности и энергичности. Продолжайте настойчиво воплощать в жизнь то, что вы хотели бы проявить, но не хватало сил или решимости раньше. Правильно направить эту энергию помогут занятия спортом. Период хорош для начала новых дел и проектов.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов неделя очень напряженная. Вспыльчивость, не готовность идти на компромисс, иногда раздраженность, а иногда перепады настроения — все это будет создавать непростой фон. Главной проблемой станут конфликты с окружающими. Они могут происходить как по работе, в делах, так и в личной, любовной сфере.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев продолжается позитивный период, связанный с энергичностью и эффективностью действий. Продолжайте ставить перед собой объемные задачи и активно действовать для их исполнения. Рекомендуется проявлять настойчивость в переговорах или конфликтах. Отстаивайте свои интересы и добивайтесь своего. Полезны будут занятия спортом.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов неделя очень положительная. Большое количество общения и новых знакомств пойдет вам на пользу. Красноречивость, яркость, элегантность — вот ваши качества на предстоящей неделе. Вы можете обрасти полезными связями. А можете и встретить любовь. Положительное влияние Венеры будет помогать вам в этом.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов неделя очень напряженная. Особую опасность будут представлять конфликты во всех видах, повышенный уровень вашей агрессивности и мстительности. Вам может быть сложно избавиться от мрачных мыслей и настроений. Эти негативные тенденции могут повлиять и на личную жизнь, где также возможны сложности и конфликты.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя исключительно положительная. Поддержка нескольких планет поможет вам расширить свою сферу влияния, донести до окружающих свои идеи и представления, поделиться с ними лучшим, что вы имеете. Рекомендуются активные действия, публичные выступления, стремление быть ярким и убедительным, желание оказать влияние на окружающих.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов неделя будет насыщена действиями и решениями. Вам удастся продвинуться вперед и достичь значительных результатов по тем задачам, которые вы запланируете. Определитесь, что для вас сейчас наиболее важно, и приступайте к настойчивым действиям.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя очень насыщенна энергиями планет. Здесь и умственная активность, и особая вера в себя, и прилив чувств, возможно, даже любви. Ложку дегтя составят приступы раздражения и повышенная агрессивность, которые могут приводить к конфликтам, но могут и придать вам особую настойчивость в достижении ваших целей.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит энергичная неделя. Возьмите свои мечты и фантазии и на предстоящей неделе превратите их в активные действия, направленные вовне. Старайтесь и достигайте. При приложении вами некоторых усилий вы получите ответную поддержку в двойном размере. Неделя хорошо подходит для начала новых дел и проектов.

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