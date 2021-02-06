Реабилитация монстра: Володина поведала о плюсах периода ретроградного Меркурия

Фото, видео: Depositphotos / Shad.off; Instagram @vasilisa.volodina

Астрологи и экстрасенсы пророчат человечеству множество неприятностей на фоне ретро-Меркурия, но Василиса Володина видит в этом и некоторые положительные перспективы.

Астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала о плюсах периода ретроградного Меркурия. В то время как большинство экспертов говорят о трудностях 2021 года под влиянием этой планеты. О положительных моментах и пользе, которую можно извлечь из данного этапа, Володина сообщила на своей странице в Instagram.

«Реабилитация ретро-Меркурия. Попытка номер 122. Адвокат обвиняемого Василиса Володина. Ваша честь, подсудимый несправедливо обвиняется. Он хороший и очень полезен в некоторых ситуациях. Часто возвращает потерянное», — написала эксперт.

В качестве примера положительного влияния планеты Володина привела историю подруги. Та не могла найти свой паспорт, но, как только Меркурий стал ретроградным, документ обнаружился в ходе первой же уборки. Поэтому, уверена астролог, сейчас самое время для напоминаний об утраченном и повторных поисков — велик шанс на удачу.

«И наконец — ретроградный Меркурий часто помогает Судьбе вернуть нам упущенную прибыль, потери или предпринятые усилия, но возврат происходит в другой форме. Например, месяц назад потерял деньги, а во время ретро-М получил премию примерно на ту же сумму. Или должок за другом, никак не отдает, а сейчас ты легко берешь кредит в банке под личные нужды, хотя не надеялся. Кому-то помог? И вот теперь другой человек в схожей ситуации помогает тебе», — поведала Володина.

Instagram @vasilisa.volodina

Эксперт по гороскопам также предупредила тех, кто чувствует, что судьба перед ними в долгу: 21 февраля им нужно будет открыться своим покровителям и доброжелателям. Так они привлекут удачу на свою сторону и поспособствуют быстрому разрешению сложных ситуаций без значительных энергозатрат.

«Главное при этом убедиться, что Судьба действительно должна. Но это уже вопрос философский», — добавила Василиса.

В комментариях к посту подписчики Володиной поделились своими историями. Оказывается, многие смогли найти давно утерянные вещи и даже сбежавших домашних питомцев именно тогда, когда Меркурий вошел в пугающее, по мнению большинства, ретроградное положение. Одна из фолловеров призналась, что на днях получила посылку, которая пропала по пути к адресату год назад.

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