Вздутие живота может быть признаком смертельного заболевания

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При появлении симптома специалисты рекомендуют пройти обследование.

Вздутие живота может свидетельствовать не только о повышенном газообразовании, но и о раке кишечника, пишет РИА Новости со ссылкой на Express.

Вздутие брюшной полости, как правило, указывает на асцит — скопление жидкости в животе. При этом асцит — первый признак развития онкологического заболевания.

Кроме рака, существует и множество других состояний, которые тоже могут вызывать вздутие живота. В их числе гастропарез, синдром раздраженного кишечника, глютеновая болезнь, запор.

В любом случае при вздутии живота необходимо обратиться к врачу, чтобы установить причины и пройти соответствующее лечение, рекомендуют специалисты.

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