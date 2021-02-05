«Месть за Украину и сына»: политологи рассказали, почему Байден угрожает России

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Эксперты считают, что 46-й президент США не хочет и, в то же время, боится видеть в России конкурента.

У нового президента США Джо Байдена есть несколько причин, по которым он заявил в своей первой программной речи в Госдепартаменте о намерениях противостоять России. Президент считает, что у Москвы растут амбиции соперничать с Вашингтоном. Политологи рассказали 5-tv.ru, чем мотивирована громкое заявление Байдена.

Грозить России — давняя традиция

Новый американский президент провозгласил антироссийскую линию, на которой будет строиться все его дальнейшее президентство. В том же ключе будет действовать и администрация Байдена, считает политолог Наталия Елисеева.

«Трамп старался выстраивать антикитайскую компанию, то Байден как представитель демократов по старинке выбирает именно Россию и строит свое президентство на образе внешнего врага, который проявляет какую-то агрессию», — отмечает она.

То же было и во время срока Барака Обамы, и при других представителях демократах. Баллотировавшаяся в президенты демократка Хиллари Клинтон также фонтанировала обвинениями в адрес России.

«Байден дает понять, что любое действие России, которое будет направлено на защиту своего суверенитета, будет расцениваться, как попытка угрозы США. Байден и его администрация не готовы воспринимать Россию на равных. В их представление есть только США, которые определяют политику ряда стран», — отметила Елисеева.

Политолог Сергей Михеев согласен с данной точкой зрения и считает, что в этом нет ничего нового.

«Американцы так разговаривают со всем миром очень давно. Они люди первого сорта, все остальные второго сорта. Кто это не признает, тот заплатит за это. Американские президенты в разной форме жесткости периодически этим грозят», — заявил эксперт.

Россия позволят?

Вашингтон позволяет себе общаться в ультимативной форме, так как Россия проявляет некую мягкость, утверждает Михеев.

«Если бы мы не потакали вот такому поведению США, может они вели бы себя поприличней. Сейчас Байден должен показывать, насколько он сильный президент, и должен поддерживать своих сторонников. И здесь внутри России особенно - после того как у них не получилось немножко с Навальным, то есть точнее не получилось так, как они бы хотели», — заявил эксперт.

Белый дом считает, что если не получает жесткого ответа, то «можно сесть на шею», и этим пользуется Байден, полагает политолог.

Украинская карта и вакцина

Позиция Джо Байдена основывается в том и числе и на его коммерческих делах, в том на территории Украины, которые велись через его наследника совместно с экс-президентом Петром Порошенко, считает политолог Антон Бредихин. Известно, что Хантер Байден входил в состав директоров газовой компании «Бурисма», однако позже был исключен, вероятно, не без влияния Россия.

«Это месть за Украину, месть за своего сына», — отметил Бердихин.

Политолог упомянул, что не зря украинские ученые обнаружили у американского президента родственные корни от запорожского казака Байды Вишневецкого.

Кроме того, утверждает Бердихин, США видит в России сильного конкурента, который первый смог разработать вакцину от коронавируса в мире. В этом штаты уступают РФ и поэтому хотят мести.

«В экономике и в политике Россия выступает гарантом стабильности в нашем мире», — заключил политолог.

Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал агрессивной риторикой требование Байдена освободить Навального.