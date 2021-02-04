Фото, видео: Depositphotos / idal; Вконтакте @zhitely_vrn

Предварительно, в результате ЧП есть погибшие.

Житель Воронежа выпал из окна многоэтажки на коляску с маленьким ребенком. Момент трагедии зафиксировали камеры.

По предварительным данным, ЧП произошло у одной из высоток в ЖК «Звездный квартал». Мама с коляской, в которой находился грудной малыш, прогуливалась по тротуару. Ничто не предвещало беды, как вдруг на ребенка с огромной скоростью рухнул мужчина.

Как сообщают пользователи сети, от удара малыш вылетел из коляски и ударился об асфальт. Достоверных данных о его состоянии нет. Предварительно, и мужчина, и грудничок погибли в результате трагедии.

Соцсети

На месте ЧП работают сотрудники экстренных спецслужб. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказал о трагической гибели солистки группы «Восток» Натэллы Ас.