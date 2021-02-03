🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 февраля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 февраля, убывающая Луна в знаке Весов не благоволит новым важным начинаниям.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 февраля, убывающая Луна в знаке Весов. Сейчас не стоит начинать чего-либо нового и глобального, а лучше быстро завершить ранее начатое и спланированное. Стоит перенести важные планы на другое, более благоприятное для этого время.

♈ Овен

Бывают дни, когда Вселенная синхронизирована с вами. А бывают — когда она настроена пошалить, в результате чего ваши планы рушатся. Все это — неотъемлемая часть жизни, танец тени и света. Так что замените свое сопротивление принятием и знайте, что все это происходит по определенным причинам. Вы справитесь со всем!

Космический совет: не сопротивляйтесь.

♉ Телец

Не все истории заканчиваются словами «долго и счастливо». Но это не значит, что последняя глава должна быть трагичной. Тельцам стоит быть благодарными за приятные моменты в жизни — радость и смех, которые заставили почувствовать чувство единства со Вселенной. Однако держитесь подальше от установления слишком прочной связи с ней. Однажды вы узнаете, почему все так сложилось. А сейчас у вас есть надежда и вера.

Космический совет: будьте благодарны за приятные моменты жизни.

♊ Близнецы

У Вселенной всегда есть способ сказать, что для нас хорошо, а что нет. Возникает вопрос: готовы ли мы слушать? Обратите внимание на посылаемые вам знаки — они помогают приблизиться к вашей священной цели. Помните: если что-то предназначено для вас, все двери открываются без проблем. В противном случае препятствия будут ждать вас постоянно.

Космический совет: установите цель.

♋ Рак

Возможно, вы не поняли это с первого раза, но вы учитесь и совершенствуете рецепт долгих отношений. Звезды говорят о безусловной любви и верности. Какое удовольствие быть с кем-то, кто видит настоящего вас, и к кому очень немногие имеют доступ! PS: Если вы еще не говорили с партнером о своем будущем вместе, сейчас хорошее время сделать это.

Космический совет: поговорите с любимым о планах на будущее.

♌ Лев

Вы стремитесь к принципу livin 'la vida loca — жить безумной жизнью — и устали заниматься обычными делами, ищете острых ощущений от новых приключений. Так что, возьмите жизнь за рога. Сделайте то, что, освободит вас. Общество может принять, а может не принять, что вы хотите заниматься своим делом — и это нормально. Большинство гениев было неправильно понято своим поколением.

Космический совет: пора жить!

♍ Дева

Некоторые могут назвать то, что происходит сейчас, совпадением. Но вы не из таких людей. Вы знаете, что Судьба организовала эту встречу не просто так. Будет ли эта связь длиться всю жизнь? Неважно. А Девы, которые находятся в отношениях, обретут новый ритм, несмотря на то, что ретроградность выводит их из равновесия. Друг для друга вы со своим партнером являетесь гарантом безопасности в этом беспорядочном мире.

Космический совет: уважайте любовь, которая дарована вам.

♎ Весы

Вы смотрите на линию своей жизни и оцениваете все, что сработало и не сработало. Конечно, нельзя сказать, что вы принимали только правильные решения. Однако вы можете взять на себя ответственность за сделанный выбор и признать тот факт, что он помог вам расцвести. Помните о своем опыте и достижениях и гордитесь. Сейчас может случиться только хорошее!

Космический совет: помните о своих достижениях.

♏ Скорпион

Вы можете продолжать заниматься тем, чем так долго занимались, и ваша жизнь будет в полном порядке. А можете пойти на большой риск, инвестировать во что-то близкое вашему сердцу, не забывая про повседневную работу. Выбор есть и всегда был за вами. Комфортно ли вам там, где вы находитесь, или вам хочется что-то поменять? Ничто, к чему стоит стремиться, не обходится без риска.

Космический совет: выйдите из зоны комфорта.

♐ Стрелец

Есть друзья, с которыми вы общаетесь каждый день и делитесь новостями. А есть друзья, с которыми вы можете установить глубокую связь, несмотря на то, что видитесь редко. Вероятно вы собираетесь восстановить общение с кем-то, кого считаете особенным. Дайте понять этим людям, насколько вы цените их присутствие в своей жизни.

Космический совет: пора возобновить общение с близкими людьми.

♑ Козерог

Бывают случаи, когда вы пробуете любые способы решения проблем, но не двигаетесь с места. Бывают моменты, когда минимальные усилия приводят к великолепным результатам. Когда что-то происходит плавно и легко, это знак Вселенной, что вы на правильном пути. Двигайтесь вперед, зная, что помощь, которая вам потребуется, будет оказана.

Космический совет: продолжай двигаться вперед.

♒ Водолей

В вас сейчас много энергии для достижения целей. Стремитесь реализовать свои мечты, как никогда раньше. Великолепные результаты ждут вас на этом пути! Помните, вы не можете делать все в одиночку, даже если очень хочется. Хорошая идея — найти команду, которая поможет вам.

Космический совет: не останавливайтесь.



♊ Рыбы

Ваши дела начинают приносить плоды, но это не о деньгах на ваших счетах. Речь идет о радости созидания и наблюдения за тем, как ваш труд оказывается оправдан. Тем, кто занимает руководящую позицию, стоит попробовать инклюзивный подход к коллегам. Создайте рабочую среду, в которой каждый чувствует поддержку. Это, в свою очередь, вдохновит их на то, чтобы добиваться любых результатов.

Космический совет: созидайте.

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