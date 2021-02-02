«Вместе 60 лет»: Штурм вспомнила историю любви скончавшейся Аллы Йошпе

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Певица почтила память народной артистки России, ушедшей из жизни в возрасте 83 лет.

Наталья Штурм посвятила пост в Instagram памяти скончавшейся эстрадной певицы, народной артистки России Аллы Иошпе. Она вспомнила трогательную историю ее любви и выразила восхищение тем, что на свете бывают такие люди.

Алла и Стахан познакомились на конкурсе художественной самодеятельности вузов Москвы, когда им было чуть больше 20 лет. У девушки были проблемы с ногой — последствия травмы, полученной в детстве. Врачам удалось спасти ее от ампутации, но хромота осталась на всю жизнь. Однако Стахан влюбился в девушку, увидев ее внутреннюю красоту. И смог сохранить это трепетное чувство на долгие годы, хотя многие не верили, что их союз продержится долго.

«Алла с детства была инвалидом, у нее был сепсис и как следствие хромота на всю жизнь. Но они встретились и несмотря на очевидное „не пара“ прожили вместе 60 лет», — вспомнила Штурм.

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По ее словам, вместе супруги смогли не только сыскать всесоюзную славу, но и показать, что настоящий человек в любом статусе остается в первую очередь человеком, а не звездой. В 90-е годы супруги пришли поддержать начинающую певицу, когда у нее был сольный дебют. Этот случай Штурм запомнила на всю жизнь.

«Почему я решила вам — и молодежи, и постарше рассказать этот случай. Очень важно, когда тебя поддерживают в самом начале. Стахан Рахимов всю жизнь любил только Аллочку, теперь он остался один с дочкой. Светлая память настоящим людям, которые живут по сердцу!» — заключила Штурм.

Алла Йошпе скончалась в возрасте 83 лет 30 января. Дочь артистки рассказывала, что мама попала в больницу около двух недель назад. Спустя четыре дня после госпитализации ее подключили к аппарату ИВЛ. Официальная причина смерти звучит как «полиорганная недостаточность», что означает общее тяжелое состояние, возникающее по ряду причин, в частности, вследствие обострения хронических заболеваний. Похоронили Аллу Йошпе 2 февраля на Востряковском кладбище.

Ранее 5-tv.ru писал, что рассказала писательница Мария Арбатова о судьбе Аллы Иошпе.