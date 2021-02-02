Почему фотографу-убийце Дмитрию Лошагину не удалось выйти на свободу?

Фото: ТАСС / Владислав Лоншаков; 5-tv.ru

Убийца модели Юлии Лошагиной мог выйти по УДО спустя шесть лет после преступления.

В Свердловском областном суде отменили решение о смягчении наказания Дмитрию Лошагину, которое вынес Чкаловский районный суд 7 декабря 2020-го, сообщил адвокат Александр Никитин из адвокатской контры «Жорин и партнеры». Фотограф, осужденный за убийство жены-модели Юлии Лошагиной (Прокопьевой) пытался добиться замены ему неотбытой части срока в колонии на более мягкое наказание. Лошагину оставалось сидеть три года и 25 дней. У него могла появиться возможность покинуть колонию по УДО.

«Суд апелляционной инстанции поставил: постановление суда Чкаловского района суда города Екатеринбурга от 7 декабря 2020-го в отношении Лошагина Дмитрия Александровича отменить, вынести новое решение, отказать в удовлетворении ходатайства, заменения отбытой части наказания на более мягкий вид наказания в отношении Лошагина Дмитрия Александровича», — прозвучало в суде.

Фото: Адвокатская контора «Жорин и партнеры»

Также судья объявила, что защита подсудимого фотографа в праве оспорить решение в кассационной инстанции. Лошагин не стал принимать участие в судебном заседании даже по видеосвязи. На суд приехала мать убитой модели Светлана Рябова.

«Вы знаете, у меня погиб ребенок, я держала себя в кулаке. У меня не было слез тогда просто надо, надо, надо… Я как на работу в суд тогда ходила. Сейчас немножечко душа немного подулеглась, и когда его отпустили, у меня шок просто был, статья же тяжелейшая! Он издевался не только над нами, но и над следствием и прокуратурой. Конца благодарности нет Сергею Жорину и Александру Никитину. Сейчас когда все это случилось сразу позвонила Сергею, он сразу меня вспомнил и помог без копеечки денег», — поделилась мама убитой Юлии.

Светлана рассказала, что Дитрий Лошагин так и не сознался в преступлении. Также он считает, что выполнил моральный долг перед семьей убитой жены, выплатив им компенсацию в размере двух миллионов рублей.

«Человек все-таки эти три года проведет в местах заключения, все-таки там подумает. На какой-то путь исправления встал? Исправления не то что не было, он же и в суде сказал, что мне исправлять нечего, считает что погасил моральный вред и что нечего в себе исправлять. Дело вообще было не в деньгах, это не мы у него просили этих денег, так решил суд. Я говорила что мне ничего не надо, мне звонил Лашин (адвокат Дмитрия Лошагина — Прим.ред) и просил что бы я написала что претензий никаких не имею», — рассказала Светлана Рябова.

Напомним, что в декабре 2020-го стало известно, что Дмитрий Лошагин планирует выйти из колонии по УДО. Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес решение о смягчении наказания осужденному, именно благодаря этому он мог освободиться из колонии раньше срока, но с ограничениями. Свердловская прокуратура воступила против смягчения наказания и подала апелляцию. Как отметил адвокат потерпевшей стороны Сергей Жорин, Лошагин прекрасно понимает, что претендовать на УДО он не может по ряду причин. Во-первых, как уже ранее рассказала мама убитой Юлии, вину Дмитрий не признал. Во-вторых, имеет большое количество взысканий в колонии.

Адвокат осужденного Сергей Лашин утверждает, что Лошагин встал на путь исправления. В качестве доказательства он привел его активное участие в общественных мероприятиях в колонии, приобретенную там профессию столяра, постоянный труд и посещение библиотеки. Также защитник Дмитрия добавил, что его перевели в облегченные условия содержания и он имеет положительные характеристики. Но Лашин подчеркнул, что единственный негативный момент в жизни Лошагина в местах не столько отдаленных это то, что в марте 2018-го он не поздоровался с представителем администрации Исправительной колони № 54, где отбывает наказание.

Модель Юлия Прокопьева-Лошагина пропала 22 августа 2013-го в Екатеринбурге. Спустя сутки ее обгоревшее тело было обнаружено в лесном массиве. Следователи установили, что Дмитрий Лошагин на почве ревности сломал женщине шею, вывез в лес и попытался сжечь.

Подозреваемый был задержан через две недели. В июне 2015 года фотографа осудили на десять лет колонии строгого режима. Позднее срок убийце был снижен на два месяца.

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