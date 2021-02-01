🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 февраля, растущая Луна в знаке Телец будет провоцировать все знаки зодиака отложить важные дела на потом. Не стоит поддаваться искушениям.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 февраля, растущая Луна в знаке Телец создаст для представителей всех знаков зодиака множество соблазнов: одним захочется полениться и отложить решение вопросов на потом, другим — предаться развлечениям вместо работы. Не стоит идти на поводу у звезд.

♈ Овен

Овны, помните, ваше счастье — это исключительно ваша ответственность. Делайте все возможное, чтобы поддерживать высокие амбиции и создавать условия для реализации намеченных планов. Мелкие неудачи — это не повод опускать руки. Все лучшее вас ждет впереди.

Космический совет: не поддавайтесь унынию.

♉ Телец

Тельцы, сегодня вы будьте чувствовать, будто пьяны от любви. Если ваша карьера складывается в таких сферах как искусство, красота и мода, вы обнаружите, что это особенно это особенно благоприятное время для деятельности. Вы почувствуете себя более связанным с потоком творчества, который добавляет волшебства всему, что вы говорите и делаете.

Космический совет: окунитесь головой в искусство.

♊ Близнецы

Близнецы, Меркурий впервые станет ретроградным в 2021 году, и вас в этот период ждет радостная поездка. Не исключено, что в вашу жизнь вернутся люди из прошлого. Они попросят прощения и будут настаивать на возобновлении отношений. Однако не спешите поддаваться уговорам. Не позволяйте эмоциям брать над вами верх. Вы скоро поймете, стоят ли эти отношения вашего времени.

Космический совет: будьте готовы столкнуться с прошлым лицом к лицу.

♋ Рак

Раки, запомните: уязвимость — это сила, а не слабость. Пора поддаться тем страстям, которых вы так долго боялись. Эта внутренняя трансформация поможет освободить место для совершенства.

Космический совет: любите так, как будто никто на вас не смотрит.

♌ Лев

Львы, нет бывает двух одинаковых дней. Иногда кажется, что вы не можете что-то отметить в своем списке дел, несмотря на все ваши усилия. Если исходить из космических сигналов, то с последним вы, вероятно, столкнетесь сегодня. Расставьте приоритеты. Упростите свой список дел. Обращайтесь за помощью по мере необходимости.

Космический совет: учитесь грамотно распределять свое время.

♍ Дева

Девы, настало время любить и быть любимым. Сегодня вы в настроении сварить любовное зелье для себя и своей второй половинки. Ситуация на финансовом фронте тоже скоро наладится, особенно если неопределенность была постоянной. Отпустите потребность совершать импульсивные покупки и сосредоточьтесь на создании резерва. Ваше будущее будет вам благодарно за это

Космический совет: окунитесь с головой в новый роман.

♎ Весы

Весы, ретроградное движение Меркурия всерьез пошатнет ваши планы и выедет дела из-под контроля. Постарайтесь сохранять хладнокровие. Бросьте себе вызов и постарайтесь все удары судьбы принять достойно. Помните, божественный план совершенен и безупречен. Сделав акцент положительных эмоциях, вы освободите место для чудес.

Космический совет: не поддавайтесь хаотичным настроениям, окружающим вас.

♏ Скорпион

Скорпионы, не стоит бежать впереди паровоза. Ваша жизнь обязательно изменится в лучшую сторону, однако не нужно торопить события. Звезды знают, когда преподнести вам сюрприз. Не сомневайтесь, совсем скоро вы получите то, что мечтали. Главное — набраться терпения.

Космический совет: научитесь ждать.

♐ Стрелец

Стрельцы, последние несколько недель превратились в настоящую поездку на американских горках, и на первый план вышли самые разные эмоции. Для некоторых из вас семейная драма вышла на первый план. Однако сейчас все изменится. Сосредоточьтесь на том, чтобы привнести любовь и свет в каждое взаимодействие. Окружающие любят вас и готовы подставить плечо помощи.

Космический совет: попробуйте уладить отношения с близкими.

♑ Козерог

Козероги, поблагодарите Вселенную за то, что она вам подарила, и берите дело в свои руки. Чтобы стать счастливым, необходимо приложить определенные усилия. Как минимум — визуализировать желание, как максимум — каждый день двигаться к цели. А что делаете для реализации своего потенциала вы?

Космический совет: хватит плыть по течению.

♒ Водолей

Водолеи, звезды призывают вас внимательно присмотреться к своим мечтам и желаниям. Ваши высокие идеи требуют инициативы и действий. Не бойтесь озвучивать свои предложения другим. Вскоре ваш талант оценят по достоинству.

Космический совет: не бойтесь озвучивать даже самые сумасшедшие идеи.

♊ Рыбы

Рыбы, все мы — продукт нашего детского опыта, опыта, который продолжает жить в нашем подсознании. Однако детские травмы — это не повод, чтобы отказываться от перемен. Напротив, необходимо работать над собой и меняться в лучшую сторону.

Космический совет: выйдите из зоны комфорта.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля для всех знаков зодиака.