ТОП-5 смертей знаменитостей, которые предсказала Ванга

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Болгарская ясновидящая была способна предвидеть смерть человека — и прорицания зачастую сбывались.

Болгарская ясновидящая Ванга сделала в течение жизни тысячи предсказаний. Среди них — и множество трагических. 5-tv.ru публикует прорицания Ванги о смертях знаменитых людей.

Джон Кеннеди

О покушении на 35-го президента США Ванга предупредила за четыре месяца до трагического происшествия. Несмотря на усиление охраны, избежать гибели государственного лидера не удалось. Джон Фицджеральд Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Далласе Ли Харви Освальдом.

globallookpress.com / John F. Kennedy Library

Принцесса Диана

Ванга предсказала гибель монаршей особы во время трансляции брачной церемонии принцессы Дианы и принца Чарльза.

«Эта свадьба убьет девочку», — заявила тогда ясновидящая

Так и произошло. Диана погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года.

ТАСС / John Stillwell

Индира Ганди

За 15 лет до покушения на премьер-министра Индии и дочери Махатмы Ганди — Индиры Ганди — Ванга предвидела ее смерть.

«Платье. Ее погубит платье. Вижу в дыму и огне желто-оранжевое платье», — звучало предсказание.

В день убийства — 31 октября 1984 года — на Индире было сари шафранового цвета, под которое она не надела бронежилет. Ее убили собственные телохранители, когда та направлялась в Нью-Дели на встречу с английским писателем и актером Петром Устиновым. Восемь выстрелов поразили жизненно важные органы политика.

ТАСС / Шогин Александр

Никола Шипковенски

Болгарский психиатр Никола Шипковенски, который стал автором документального фильма «Феномен», хотел изучить мозг Ванги после ее смерти. Прорицательница заявила, что у него ничего не выйдет, потому что он умрет раньше нее. Ученый скончался 8 апреля 1976 — за 20 лет до смерти ясновидящей.

Собственная смерть

Когда Ванга комментировала будущую гибель принцессы Дианы, предсказательница назвала и дату своей смерти. Она заявила, что сама умрет за год до этого события, а принцесса увидит ее смерть.

«Она услышит о моей смерти, но мы умрем вместе», — предвещала Ванга.

Болгарской прорицательницы не стало 11 августа 1996 года.

ИТАР-ТАСС

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