«Выкинули с эстрадного Олимпа»: писательница Абрамова о судьбе Аллы Иошпе

Фото, видео: Соцести, 5-tv.ru

Народная артистка России скончалась 30 января в Москве в возрасте 83 лет. На долю эстрадной певицы выпало немало испытаний, которые она мужественно вынесла.

Известная советская и российская певица Алла Иошпе скончалась в субботу, 30 января, на 84-м году жизни. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказала писательница Мария Арбатова, семья которой близко дружила с артисткой. По ее словам, знаменитость болела и долгое время находилась в больнице, где и покинула этот мир. Однако причиной ее смерти стал отнюдь не коронавирус.

«Это не COVID, это сердце. Сделано было все, что можно. И ее дочка — врач, сказала сама, что даже благодарила врачей реанимации, которые невозможное сделали. Это сто процентов не COVID. Для Тани (дочь певицы — Прим.ред.), как для врача, это было ожидаемо. Она была в больнице долгое время и там и ушла», — заявила Мария Арбатова.

Писательница также сообщила, что уход из жизни Аллы Иошпе — это большая потеря не только для ее родных, близких, и друзей, но и поклонников ее творчества. По ее словам, Иошпе была невероятным человеком, на долю которой выпало немало испытаний.

«Алла была человеком феерическим, одаренной красотой и умом, интеллектом, образованием. Способностью дружить, зажигать вокруг себя пространство. Плюс ее изумительные вокальные данные. Но все это к сожалению, споткнулось о судьбу, когда она в застой попала в аварию и хотела выехать в Израиль на лечение, ее выкинули с эстрадного Олимпа. Их выкинули, смыли все записи. Тогда не было цифрового пространства. Долгие годы их не было. Многие думали, что они уехали, эмигрировали. Они вернулись к людям только в перестройку, и опять их голоса зазвучали. Это был уникальный дуэт. Такого второго не существовало, как сиамские близнецы. И вокально, и творчески. Потрясающей семьей они были, на которую мы всегда смотрели, завидовали и восхищались. Плюс к этому, Алла же писала книги. Она была разнообразно одаренным человеком», — заявила Мария Арбатова.

Советская и российская эстрадная певица, народная артистка России Алла Иошпе родилась в 1937 году. В 1960-1970-х годах дуэт Аллы Иошпе и Стахана Рахимова пользовался необычайной популярностью.

В 1979 году пара музыкантов подала документы, чтобы отправиться в Израиль. Однако они получили отказ не только на выезд из страны, но и на эстрадные выступления. В 2002 году супругам были присвоены звания народных артистов России. Спустя еще два года в Москве в ГЦКЗ «Россия» состоялся концерт «Песня длиной в жизнь», который был посвящен 40-летию творческого дуэта.

По словам Марии Арбатовой, прощание с народной артисткой России состоится во вторник, 2 февраля.