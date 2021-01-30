«Молимся за мою Натулечку»: жена певца Сумишевского в коме после жуткого ДТП

Фото, видео: vk.com /natasha_london, Instagram @achinsk.od

Смертельная авария произошла вечером 29 января в Красноярском крае. Музыкант со своей женой и главой регионального Союза десантников ехал на концерт в село Солгон.

Известный российский певец Ярослав Сумишевский вышел на связь после смертельного ДТП, которое произошло в Красноярском крае. В результате аварии трагически погиб глава регионального Союза десантников Александр Гуляков, который находился за рулем автомобиля. Он сообщил о том, как чувствует себя, а также о состоянии своей супруги, которая в момент ДТП находилась рядом с ним в машине.

«Большое всем спасибо за поддержку. Со мной все хорошо, отделался сотрясением. Давайте молится за мою Натулечку, она сейчас в крайне тяжелом состоянии, в коме», — заявил Ярослав Сумишевский.

vk.com /jaroslavsu

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что популярный российский певец Ярослав Сумишевский вечером 29 января ехал на концерт, который должен был состояться в 165 километрах от Красноярска — в селе Солгон Ужурского района. Глава регионального Союза десантников Александр Гуляков был организатором мероприятия и сам сел за рубль, чтобы привезти певца на выступление. Торжество к тому моменту уже было в разгаре.

В итоге концерт, на который спешили Сумишевский и Гуляков, пришлось прервать. Вместе с ними в автомобиле находилась жена Ярослава. Она была госпитализирована с тяжелыми телесными повреждениями и сейчас находится в коме. За ее жизнь борются врачи.

Информацию о гибели председателя Союза десантников Красноярского края подтвердил на своей странице в Facebook Юрий Швыткин, депутат краевого Законодательного собрания. Он отметил, что с Гуляковым у него были «очень хорошие отношения».

Ярослав Сумишевский — известный певец и музыкант. На его YouTube-канал подписаны больше миллиона человек. Два года назад он выступал в Кремлевском дворце.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что накануне в Самарской области произошло чудовищное ДТП с участием грузовика и пассажирского микроавтобуса. В результате аварии, погибли 12 человек, еще 11 сейчас находятся в реанимации.