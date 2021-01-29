Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Самарой возросло до 11 человек

Фото, видео: ГИБДД; Instagram @azarov.life

О гибели еще одного участника жуткой аварии сообщил губернатор Самарской области.

Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Самарской области возросло с десяти до 11 человек. О гибели еще одного участника жуткой аварии сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Вечером на трассе М5 „Урал“ в Сызранском районе произошла авария с участием пассажирского автобуса, который ехал из Тольятти в Ульяновскую область. В результате 11 человек погибли, 13 пострадавшие», — написал самарский губернатор на своей странице в Instagram.

По его словам, на месте происшествия работали девять карет скорой помощи и четыре мультидисциплинарные бригады.

«Сейчас все пострадавшие доставлены в больницу. На участке дороги организовано реверсивное движение. Держу ситуацию на личном контроле, прервал командировку в Москве и вылетаю в регион», — добавил Азаров.

В заключение он выразил соболезнования родственникам погибших, а также пообещал, что им будет предоставлена вся необходимая помощь.

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Как сообщал 5-tv.ru, причиной ДТП под Самарой стала потеря управления большегрузом из-за гололеда. Автомобиль занесло, в итоге он зацепил Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус. По факту ДТП возбудили уголовное дело.