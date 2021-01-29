🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 января, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 января, Луна во Льве предостерегает от серьезных финансовых дел, но одобряет другие начинания.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 января, убывающая Луна в знаке Льва благоприятствует новым начинаниям. При этом такое положение планет привносит склонность к авантюрам и повышает необдуманную рискованность, поэтому стоит отложить все серьезные финансовые дела, связанные с большими деньгами.

♈ Овен

Бывают моменты, когда минимальные усилия дают максимальный результат. Овны находятся сейчас именно в такой точке своей жизни. Необходимо продолжать работать в тандеме с таинственными силами — тогда появится возможность совершать великие дела.

Космический совет: прислушайтесь к таинственным силам.

♉ Телец

Можно выбрать легкий путь и сорвать джекпот, но успех такого рода не продлится долго. Именно пот, кровь и слезы в конечном итоге принесут достойные результаты. Не следует отвлекаться, а лучше продолжать целеустремленно следовать за мечтой.

Космический совет: проявите терпение.

♊ Близнецы

Представители этого знака смогут вдохновить других выйти за рамки их корыстных побуждений. Подавать пример и проявлять гуманизм — это навыки, которые необходимо приобрести в ближайшее время.

Космический совет: вдохновляйте других.

♋ Рак

Раки находятся там, где им и суждено быть. Вместо того, чтобы сравнивать свой путь с путем других, им лучше переключить взгляд на то, что у них получается. Сосредоточение внимания на долгосрочных перспективах — это секрет успеха.

Космический совет: перестаньте сравнивать себя с другими.

♌ Лев

В нашем мире рациональному мышлению придается большое значение. Ведение дневника сновидений — прекрасный способ отслеживать сообщения от высших сил. Львам нужно научиться доверять своему внутреннему голосу, не позволяя вмешиваться логике.

Космический совет: научитесь доверять своему внутреннему голосу.

♍ Дева

Вместо того, чтобы искать виноватых, Девам нужно взглянуть на обстоятельства с другой точки зрения. Представителям этого знака следует осознать раны, нанесенные взрослыми в детстве и не переносить их во взрослую жизнь. Примирение с прошлым открывает путь к лучшему будущему.

Космический совет: примиритесь с прошлым.

♎ Весы

Коротких путей к успеху нет. Нет и волшебной формулы, которая поможет перенестись в желаемый пункт назначения. Чтобы добраться туда, где сейчас находятся Весы, потребовалось много стараний, однако путешествие того стоило. Теперь освободите в своей жизни место для процветания и изобилия — Вселенная настроена делиться.

Космический совет: готовьтесь к процветанию и изобилию.



♏ Скорпион

Скорпионы могут оказаться в роли шута, однако жизнь учит, что нет ничего более одухотворяющего, чем юмор. Представителям этого знака стоит посмеяться самим и рассмешить других. Принятие неудач облегчит решение проблемы.

Космический совет: смейтесь и смешите других.

♐ Стрелец

Чтобы добиться успеха в одночасье, требуется целая жизнь. Продолжая концентрироваться на своих мечтах, Козерогам не стоит сравнивать себя с другими. Если учесть космические сигналы, терпение и преданность делу в конечном итоге окупятся.

Космический совет: сосредоточьтесь на своих мечтах.

♑ Козерог

Представителям данного знака зодиака следует начать думать нестандартно, нарушая собственные правила. Это поможет открыть новые аспекты личности. Кроме того, можно попробовать себя в технике креативного письма — стихах или прозе. Не стоит думать об идеале, лучше просто расслабиться и повеселиться.

Космический совет: попробуйте мыслить нестандартно.

♒ Водолей

Водолеи могут оказаться в роли наставника и помочь тем, кто идет рядом с ними. Не стоит сомневаться в себе или в своих талантах. Представителям этого знака зодиака необходимо попробовать себя в практике сервис-ориентированного подхода, который применяют в IT-сфере — это поможет оставаться на правильном пути.

Космический совет: сосредоточьтесь на служении миру.

♊ Рыбы

Перед Рыбами стоит выбор — стать жертвой мира или авантюристом в поисках сокровищ. Не все всегда складывается в лучшую сторону, однако, играя в обвинения, можно застрять в одной точке. Необходимо взять на себя ответственность за свою жизнь. Помня о том, что каждый сам является создателем своей реальности, можно обрести чувство свободы.

Космический совет: перестаньте искать виноватых.

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