Тревожные звоночки: какие болезни предшествуют раку печени

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Эксперт назвал вирусы, от которых в России ежегодно умирают до 30 тысяч человек.

Одна из самых опасных причин развития рака печени — вирусы гепатитов В и C. Смертность в России от этих заболеваний крайне высока, говорят специалисты.

«Человек, скончавшийся от рака печени, регистрируется как умерший от онкологического заболевания. А то, что этот рак печени наступил вследствие инфицирования вирусом гепатита С, в статистике не учитывается» — рассказал KP.RU специалист по вирусным гепатитам, доктор медицинских наук Владимир Чуланов.

Эксперт подчеркнул, что в России от развития хронических гепатитов B и C ежегодно умирают от 25 до 30 тысяч человек. Именно вирусные гепатиты до сих пор остаются большой проблемой, хотя смерть от цирроза или рака печени не классифицируется, как инфекционная патология.

Сейчас существует лекарство от гепатита С, которое позволяет полностью избавиться от вируса в 95% случаев. Получить препарат можно в рамках региональных программ или обязательного медицинского страхования.

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