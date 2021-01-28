🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 января, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 января, Луна во Льве благоприятствует реализации творческих идей. Смело отправляйтесь в путешествия, но будьте осторожны с покупкой недвижимости.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 января, в полнолуние важно избавиться от дурных мыслей и подготовиться к переменам в жизни. Настройтесь на позитивный лад, и тогда Вселенная ответит вам взаимностью.

♈ Овен

Неважно, какие события происходят вокруг. Главное для вас сейчас, Овен, душевное спокойствие. Забудьте о том, что вы должны молчать и сдерживать эмоции. Поступайте так, как подсказывает сердце. Запомните: в вашу жизнь приходит лишь то, что вы транслируете. Хотите счастья? Так забудьте о прошлых ошибках и обидах!

Космический совет: перестаньте ругать себя за допущенные ошибки.

♉ Телец

Нет ни одного человека в мире, кому бы не разбивали сердце. Нет ни одного человека, чьи мечты не рушились бы в один момент. Тем и прекрасна жизнь, Телец, что в ней есть место спонтанности. Но не стоит видеть во всем лишь один негатив. Вера — вот что вам нужно сейчас.

Космический совет: очистите голову от дурных мыслей, отпустите прошлое.

♊ Близнецы

Жизнь — это увлекательное путешествие, Близнецы. Что бы с вами не происходило, принимайте это с благодарностью. Вселенная никогда не пошлет нам большей нагрузки, чем мы можем вынести. Ваши глубокие душевные раны скоро затянутся. Не торопите события.

Космический совет: не бойтесь падений, страшитесь стабильности.

♋ Рак

Вы стремитесь проконтролировать все и всех, Рак. Но так не бывает. Только вы смещаете вектор внимания вправо, как слева происходит что-то неожиданное. Баланс так трудно соблюдать, что переживать из-за его отсутствия точно не стоит. Просто расслабьтесь и получайте удовольствие от этого дня.

Космический совет: выделите время на отдых.

♌ Лев

Когда мы действуем вопреки своим истинным желаниям, то всякий раз сталкиваемся с препятствиями. Если что-то не получается с десятого раза, не лучше ли это оставить, Лев? Возможно, это просто не ваше дело. Задумайтесь, чего бы вы хотели по-настоящему? Ведь у каждого из нас свое предназначение.

Космический совет: прислушайтесь к собственным желаниям.

♍ Дева

Порой кажется, что все наши просьбы и мольбы уходят в никуда. Мы продолжаем кричать, но ответа не поступает… Решить эту популярную проблему, оказывается, очень просто. Достаточно лишь осознать, что судьба — в наших руках. Не благодарите.

Космический совет: не перекладывайте ответственность за ошибки на других.

♎ Весы

Вы можете провести остаток жизни, проклиная прошлое и пытаясь исправить то, что давно не имеет смысла. Ни для вас, ни для окружающих, Весы. Вы можете бесконечно сравнивать себя и других, надеясь оправдать отсутствие опыта. Как бы то ни было, жизнь мчится дальше. Хотите выбраться из западни? Пересмотрите отношение к ситуации.

Космический совет: умейте вовремя остановиться.

♏ Скорпион

На самом деле, Скорпион, все люди в мире хотят одного и того же: быть счастливыми, сытыми, любимыми и богатыми. Эти базовые потребности нетрудно обеспечить. Однако не все понимают, что нужно приложить хотя бы минимум усилий. Вы уже засиделись. Откройтесь миру и начинайте действовать во благо себе.

Космический совет: вы можете начать новую жизнь прямо сегодня.

♐ Стрелец

Если вы не делали чего-то раньше, это не значит, что нельзя попробовать сделать сейчас, Стрелец. Легкая обучаемость — вот главный ключ к успеху сегодня. Трансформируйтесь, познавайте новое, не бойтесь совершить ошибку — все это бесценный опыт, без которого нельзя покорить Олимп.

Космический совет: скажите «Да!» всему новому и неизведанному.

♑ Козерог

Сегодня, Козерог, вам будет казаться, что вокруг царит настоящий хаос. Будет трудно найти общий язык с коллегами, а возникшие сложности могут привести к скандалу. Мужайтесь и помните правило: молчание — золото.

Космический совет: относитесь к возникающим проблемам с юмором.

♒ Водолей

Нет ничего плохо в том, чтобы иногда «плыть по течению», Водолей. Вы устали и нуждаетесь в восстановлении сил. Сегодня никаких советов: только медитация, чтение книг, ванны и полный релакс.

Космический совет: перестаньте мучить себя вопросами, ответы на которые давно известны.

♊ Рыбы

Чтобы добиться успеха в каком-то деле нередко требуются годы усердного труда. Если вы, Рыбы, переживаете из-за некоторых неурядиц, лучше с ними смиритесь: все проблемы исчезнут постепенно, по мере приобретения опыта. Вы и сами не заметите, как сегодняшний «слон» завтра превратится в «муху».

Космический совет: не бойтесь экспериментов, они — наша жизнь.

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