Синхронизация с Быком. Какие имена подойдут детям, рожденным в 2021 году?

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Астролог раскрыла, какими качествами будут обладать дети, появившиеся на свет в этом году.

Дети, рожденные в 2021 году, будут обладать рядом качеств, которые дарует им в момент появления на свет сам символ года — металлический белый Бык. Об этом 5-tv.ru рассказала астролог, эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова. Также она поделилась секретом — как правильно выбрать имя малышу, чтобы усилить в нем развитие черт характера, заложенных самим годом.

По ее словам, дети, чей первый вдох пришелся на текущий год, будут весьма уравновешенными и не лишенными практичности в быту. Им будет не чуждо умение зарабатывать деньги и в целом неплохо вести финансовые дела.

«Они будут достаточно терпеливы, спокойны и практичны», — заметила астролог.

Чтобы все эти качества гармонично развивались у ребенка, стоит подойти к выбору его имени серьезно. По мнению астролога, мальчикам подойдут имена: Александр, Василий, Владимир, Владислав, Петр, Семен, Тарас, Юрий, Макар, Платон и Родион.

Девочкам же стоит выбирать имя из следующих вариантов: Аврора, Венера, Виктория, Дарья, Марина, Милена, Надежда, Светлана, Татьяна, Яна, Ярослава, Злата, Кира и Снежана.

«Это имена, которые будут синхронизироваться с характеристиками самого года, а дети, рожденные в 2021 году, уже будут ими обладать. Также вы можете руководствоваться церковным календарем и в зависимости от даты рождения ребенка подбирать более подходящее имя», — добавила Егорова.

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