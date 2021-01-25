🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 25 января, растущая Луна в Близнецах благоволит всем, кто будет стремиться к развитию и самосовершенствованию. Некоторым же лучше взять время на передышку.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 25 января, растущая луна в Близнецах благоволит всем, кто будет стремиться к развитию и самосовершенствованию. Однако не всем стоит заниматься им: некоторым лучше просто отдохнуть.

♈ Овен

Вы живете всего на один процент от своего потенциала, Овны. Вам предстоит проделать большую работу по анализу своих возможностей. Звезды призывают вас немедленно заняться самопознанием и завладеть подарками, которые были даны вам при рождении. Для некоторых из вас это может быть отличное время, чтобы занять более высокую должность.

Космический совет: настало время раскрыть весь свой потенциал.

♉ Телец

Бывают моменты в нашей жизни, когда мы чувствуем себя застрявшими: как будто нет выхода из ситуации, в которой мы оказались. Однако на самом деле сложности приходят в нашу жизнь не случайно — весь опыт, который мы получаем, является частью предродового плана и помогает нам развиваться духовно. Поэтому воспользуйтесь своей проблемой как возможностью для роста. Знайте, что ресурсы, которые вам нужны на каждом этапе, будут вам предоставлены.

Космический совет: увидьте в ваших проблемах возможности для роста.

♊ Близнецы

Иногда отдых выглядит как полная ванна с пеной и эфирными маслами. Иногда он выглядит как стакан вина в одной руке и любимая книга в другой. Нет правильного или неправильного способа восстановления. Вы делаете то, что считаете необходимым для себя, Близнецы. Не забывайте иногда приглушать шум внешнего мира и избавляться от потребности всегда быть идеальным или продуктивным.

Космический совет: позвольте себе отдохнуть.

♋ Рак

Иногда нам кажется, что мы кричим в пустоту, что наши надежды и молитвы никто не слышит. Но это далеко не так, Раки. Во-первых, дышите. Во-вторых, отступите на один шаг от хаоса, чтобы собраться с силами и затем справиться со всеми трудностями. Помните, что вы способны сотворить чудо, если поверите в себя.

Космический совет: вы приближаетесь к моменту прорыва. Верьте в свои силы.

♌ Лев

Толстовка и утренняя пробежка — это совсем не обязательно хорошо, Львы. Звезды призывают вас отложить любимые кроссовки и позаниматься на коврике для йоги. Если категорически не хотите оставаться дома, отправляйтесь в парк и просто погуляйте. Кто знает, вдруг вы встретитесь взглядами с милой соседкой, которая только что переехала.

Космический совет: сходите в парк или позанимайтесь йогой.

♍ Дева

Девы, вы одарены множеством способностей и даже можете предвидеть будущее. Звезды советуют вам задействовать свое духовное зрение. Помните, что будет легко усомниться в своей силе, учитывая, что мы живем в мире, который ценит логику больше всего остального. Со временем вы научитесь доверять своим видениям, а также своей связи с потусторонним миром.

Космический совет: верьте в себя и свое духовное зрение.

♎ Весы

Вам хорошо удается играть роль миротворца и решать чужие проблемы, Весы. Но что же происходит, когда дело доходит до ваших собственных проблем? Сегодня звезды напоминают вам, что эгоистичные действия не помогут ни вам, ни тем, кто вас окружает. Лучше подумайте о том, как вы можете помириться с теми, с кем пребываете в ссоре. Поверьте, это поможет восстановить гармонию в вашей личной жизни.

Космический совет: настало время помириться со всеми.

♏ Скорпион

Было время, когда вы хранили обиды. Было время, когда вы считали, что только ваш путь можно назвать правильным. Но события недавнего прошлого все изменили. Вы осознали, что дело не только в согласии или несогласии с методами других людей. Главное в том, чтобы слушать и слышать их. Так вы откроете свой разум бесконечным возможностям.

Космический совет: начните слушать окружающих.

♐ Стрелец

То, что жизнь в земном царстве является синонимом испытаний и невзгод — не новость для вас, Стрельцы. Но если вы пробудите свое духовное зрение и загляните за пределы хаоса, вы обнаружите, что в основе всего лежит порядок. Это ваш шанс увидеть истину, понять высшую цель, стоящую за всем, что происходит в вашей жизни.

Космический совет: загляните за привычные рамки и переосмыслите свою жизнь.

♑ Козерог

Все мы время от времени сталкиваемся с творческими муками. Однако эти препятствия не должны стать причиной того, что мы смиримся с обстоятельствами и перестанем воплощать свои мечты. В то же время погоня за музой с отбойным молотком едва ли поможет. Поэтому немного измените подход. Начните с уборки вашего физического пространства. Это может показаться нелогичным, но очень важно избавиться от лишнего мусора. Помните, цель — войти в пространство, которое способствует притоку идей!

Космический совет: уборка поможет вам найти вдохновение.

♒ Водолей

Вы не жертва и никогда ею не были, Водолеи. Верните себе бразды правления своей жизнью и осознайте, как много вам еще предстоит сделать. Не позволяйте временным трудностям заставить вас отказаться от своих целей — вы со всем справитесь!

Космический совет: верните себе бразды правления своей жизнью.

♊ Рыбы

Рыбы, наш дом — это не то место, где мы родились, а то, где мы чувствуем себя комфортно и в безопасности. Некоторые всю жизнь путешествуют по свету, пытаясь найти тот уголок, где будут смотреть на мир другими глазами и радоваться каждому новому дню. Если вам не нравится город, в котором вы живете, вы всегда можете переехать. Все, что ограничивает вас — это ваши мысли.

Космический совет: не бойтесь перемен в своей жизни.

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