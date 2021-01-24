Дава попал в больницу после расставания с Бузовой

Фото: Instagram @dava_m

О расставании певицы и рэпера стало известно 22 января.

Рэпер Давид Манукян попал в больницу. Он был срочно доставлен в одну из клиник Москвы прямо с репетиции шоу «Танцы со звездами». По слухам, он получил серьезную травму руки, пишет Starhit.ru.

Даву доставили в больницу прямо в костюме для выступлений. Там ему диагностировали сильный вывих плечевого сустава. Возможно, рэпер упал во время танца, потому что думал о тяжелом расставании со своей звездной подругой — певицей Ольгой Бузовой. Сама она по этой причине едва не сорвала важные съемки.

Пара рассталась всего два дня назад — 22 января. Причем сообщила об этом только Бузова на своей странице в Instagram. Она призналась, что терпела от возлюбленного «страшные вещи», но подробности сообщить отказалась и попросила ни о чем ее не спрашивать. Сам Давид Манукян до сих пор их разрыв не комментировал.

Вместо этого Дава сосредоточился на репетициях шоу «Танцы со звездами». Он выступает в паре с 23-летней танцовщицей Дарьей Палей. Многие даже заподозрили рэпера в нежных чувствах по отношению к девушке.

Пока что неизвестно, сможет ли Дава продолжить выступление в «Танцах со звездами» после полученной травмы. Сам он ничего об этом в соцсетях не сообщал.

Ранее 5-tv.ru писал, как Гарик Харламов и Павел Воля предрекли расставание Ольги Бузовой и Давы.