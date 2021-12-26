Какие знаки зодиака становятся лучшими мужьями

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Астрологи советуют при выборе идеального спутника жизни сначала сверяться с его гороскопом.

Астрологи убеждены, что звезды влияют на все в жизни. Как человек будет учиться, какие интересы и работу выберет и даже каким супругом он может стать. Есть сразу три представителя зодиакального круга, которым принадлежит звание лучших мужей.

Девы

Мужчины-Девы очень обаятельные и общительные, они нравятся женщинам и знают об этом. Однако своим избранницам они изменять не будут — если уж влюблены, то беззаветно. Они верные, настроенные на создание семьи и улучшение ее благосостояния.

Не всем подойдет супруг-Дева — они бывают властными, всегда имеют четкий план на будущее и хотят, чтобы жена беспрекословно ему подчинялась. Но если его спутница готова следовать советам, то она будет жить, как у царя за пазухой.

Представители знака Девы щедры, стараются все лучшее подарить жене и детям, они готовы ради близких на все. Лучше всего такие мужья подойдут девушкам скромным, но умеющим постоять за себя. При этом барышня всегда должна уважать мнение мужа и показывать ему, как она его понимает.

Весы

Многие женщины мечтают о таком муже, как представители знака Весов. Они честные, не таятся и не умеют манипулировать чувствами. Они откровенны с супругой и любят делить с ней все — постель, общее имущество и даже хобби.

Есть у них и минусы — они долго ищут любовь, влюбляются медленно, стремятся сначала убедиться, что сделали правильный выбор. Так что девушкам, которые хотят выйти за Весов, придется набраться терпения и доказать, что они идеально друг другу подходят.

Весы предпочитают искать добрых, благожелательных, склонных к сочувствию женщин. Им важно, чтобы избранница была честной и справедливой.

Водолеи

Муж-Водолей может стать настоящей отдушиной для женщины. Он способен стать не только супругом, но и лучшим другом, всегда готовым выслушать и поддержать, пишет «Вологда Поиск». С ним интересно беседовать на самые разные темы.

При этом жене Водолея и самой надо быть прекрасной собеседницей — не поддакивать супругу, а выражать свою точку зрения по самым разным вопросам. Такие мужчины ценят смекалку и креативность в себе и ищут такие же черты в партнерше.

Водолеи бывают упрямыми и независимыми, но в целом готовы пойти на компромисс. Однако этот навык улучшается у них с годами, так что порой женам приходится проявлять терпение и «воспитывать» супруга. А вот об их верности волноваться не стоит — Водолеи не склонны к изменам и являются надежными мужьями.