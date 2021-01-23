Замужем, с дочкой: кто такая Дарья Палей, на которую Дава мог променять Бузову?

Фото, видео: Instagram @dariia_palyey_1, @dava_m

О расставании ведущей «Дома-2» и рэпера стало известно 22 января.

Расставание певицы Ольги Бузовой и рэпера Давида Манукяна стало для многих неожиданностью. Одни считают, что певица остыла к возлюбленному, другие винят во всем Даву и якобы его новое увлечение - партнершей по шоу «Танцы со звездами».

Кто такая Дарья Палей и может ли у нее быть роман с Давой?

Дарья Палей — профессиональная танцовщица и хореограф. У нее потрясающая фигура и множество побед на соревнованиях международного уровня. А еще ей всего 23 года — некоторые считают, что Манукяна могла привлечь ее молодость и обаяние.

Кроме того, у Дарьи и Давида действительно много общего. Не все знают, но до карьеры певца Дава много лет профессионально занимался танцами. И даже его главные романы и разочарования в жизни были связаны с этим видом спорта.

Instagram @dariia_palyey_1

Однако насчет Дарьи поклонникам Ольги Бузовой вряд ли стоит переживать. Несмотря на горячие танцы с Давой в шоу, девушка — верная жена и молодая мать. Ее маленькая дочка Николь родилась в 2019 году, а с мужем Алексеем Сильде ее связывают нежные чувства, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Бузова и Дава были вместе около полутора лет. Новый 2021 год они встречали вместе на Мальдивах, где сыграли пляжную свадьбу. Но сразу после 35-го дня рождения Бузовой пара рассталась, причем Ольга обвинила в разрыве экс-возлюбленного. Мать Давида Манукяна встала на защиту сына и только усугубила ситуацию, прилюдно оскорбив бывшую потенциальную невестку.

Ранее 5-tv.ru писал, как рэпер Дава отреагировал на расставание с Бузовой.