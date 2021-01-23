🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 января, растущая Луна в Близнецах привнесет в жизнь необдуманность и импульсивность будьте осторожны.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 января, растущая Луна в Близнецах связана с энергетическим подъемом. Можно смело браться за новые дела и завершать старые. Однако во время принятия решений следует хорошенько подумать и взвесить все «за» и «против».

♈ Овен

Овны, перестаньте убегать от проблем и подобно страусу зарывать голову в песок. Пришло время посмотреть страху прямо в глаза и определить, что вам мешает двигаться к цели и достигать желаемого. Возможно, все дело в детских травмах или вашем окружении, которое пополнилось завистниками.

Космический совет: проанализируйте проблему, которая вам мешает спокойно жить.

♉ Телец

Тельцы, в вашей жизни назрели серьезные перемены. Некоторые из вас готовятся связать себя узами брака. Другие могут быть на пороге встречи с потенциальными партнерами. Будьте готовы открыть свое сердце для новых романтических приключений.

Космический совет: готовьтесь к серьезным переменам в личной жизни.

♊ Близнецы

Близнецы, вся наша жизнь — это чередование черных и белых полос. Иногда одних становится чуть больше, чем других, однако это не повод расстраиваться. Если ваша жизнь наполняется негативом, попробуйте перестроить свое мышление. Начните с простых вещей: планирования будущего. Вскоре жизнь заиграет яркими красками.

Космический совет: визуализируйте желаемое.

♋ Рак

Раки, наша жизнь движется по кругу. Счастье следует за печалью и наоборот. И тень, и свет являются неотъемлемой частью человеческого опыта. Поэтому вместо того, чтобы отвергать один аспект и принимать другой, будьте благодарны за все это и знайте, что именно этот опыт помогает вам расти на уровне души.

Космический совет: относитесь к ошибкам как положительному опыту.

♌ Лев

Львы, двойственность — это образ жизни. За светом следует тьма, а за темной ночью следует день. Вместо того чтобы твердить о том, что и где пошло не так, распрощайтесь с печалью, горем, одиночеством и меланхолией. Верьте, что испытания и невзгоды, через которые вы прошли, скоро закончатся, и вы сможете найти творческие решения. Верьте в волшебство и следуйте знакам.

Космический совет: позвольте себе отдохнуть.

♍ Дева

Девы, то, что вас ломает, делает только сильнее. На этой неделе вам нужно поблагодарить Вселенную за проблемы, которые вы преодолели, и за уроки души, которые вы получили. Примите себя и свою жизнь такой, какая она есть, и перестаньте жалоываться.

Космический совет: не бойтесь быть собой.

♎ Весы

Весы, вы ждали идеального момента, идеального времени, идеального места и идеального партнера. Но вот в чем дело: совершенство — это иллюзия. Итак, отпустите свои нереалистичные ожидания и примите жизнь такой, какая она есть.

Космический совет: примите тот факт, что все люди не совершенны.

♏ Скорпион

Скорпионы, день связан с какими-то нововведениями, которые сначала будут раздражать, но позже придутся вам по вкусу. Не спешите принимать решения, касающиеся финансов: сейчас вы должны быть особенно осмотрительны.

Космический совет: доверьтесь своим предчувствиям.

♐ Стрелец

Стрельцы, вы там, где вам суждено, потому что вы проделали свой путь к вершине! Не позволяйте никому проявлять к вам неуважение или подвергать сомнению ваш авторитет. Если вы будете помнить о том, кто вы и чего стоите, жизнь навсегда изменится для вас.

Космический совет: прислушайтесь к знакам судьбы.

♑ Козерог

Этот месяц был непростым, Козероги. Да, вы добились большого прогресса. Да, вы отказались от старого образа жизни. Однако, как и любое другое преобразование, этот этап вашей жизни требует от вас замедления. Остановитесь и проанализируйте свои ошибки.

Космический совет: пора проанализировать прошлое.

♒ Водолей

Водолеи, ваш эмоциональный фон нестабилен, настроение часто меняется, но приятных моментов все же будет больше, чем напряженных. Чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону, перестаньте стесняться и действуйте напролом.

Космический совет: откажитесь от скромности.

♊ Рыбы

По мере продвижения к новому началу важно отпустить прошлое. Вы давно затаили обиду на кого-то., хотя эти люди уже давно исчезли из вашей жизни. Как насчет того, чтобы написать длинное подробное письмо (предназначенное только для ваших глаз), описывающее, как вы были разочарованы, а затем сжечь листы в знак освобождения?

Космический совет: отпустите все обиды.

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