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Как рассказал Сергей Седашев 5-tv.ru, успешные знакомства обычно происходят в комфортной обстановке.

Пандемия коронавируса лишила нас многих удовольствий, в том числе и реальных знакомств. Все больше людей прибегли к свиданиям в сети и могли забыть, куда же пойти, чтобы встретить подходящего партнера. Жизнь медленно, но верно возвращается в офлайн. Астролог Сергей Седашев рассказал представителям каждого знака зодиака, какие места подходят для успешных романтических встреч. В интервью 5-tv.ru он отметил, что любовь надо искать там, где вам абсолютно комфортно.

Овен

Для встреч с потенциальными партнерами лучше всего подойдут состязания, соревнования, места, где вы можете стремиться к первенству и быть лучшим: от спортивных мероприятий до дебатов.

Телец

Вам подойдет спокойная уютная обстановка, например, ресторан, или другое приятное место. Также это может быть пикник за городом или приусадебный участок.

Близнецы

Представителям этого знака лучше всего подходят знакомства в коротких поездках: кино, выставки и посиделки у друзей.

Рак

Ракам лучше всего приглашать людей к себе домой на праздники или застолья. На семейных встречах вы максимально раскрываетесь, чувствуете себя уверенно.

Лев

Вам лучше всего подходят те места и мероприятия, где вы сможете блеснуть, показать себя и проявить свою жажду игры. Это могут быть, например, театральные кружки.

Дева

У вас все просто: встреча может случиться на работе, например, в бухгалтерии. Также свою половинку можно искать в больнице.

Весы

Вам подойдут выставки, театры, закрытые показы фильмов или светские вечеринки. В общем места, которые располагают к интересным знакомствам.

Скорпион

У представителей этого знака лучше всего получится проявить себя и притянуть к себе внимание в таинственной обстановке. Это может быть сеанс остросюжетного боевика, который может пощекотать нервы.

Стрелец

Стрельцам идеально подойдут ситуации, где они обучаются, получают новые знание и расширяют кругозор. Это могут быть курсы или поездки за границу.

Козерог

Вы сможете встретить свою половинку на работе или в деловой поездке. Там вы отлично проявите свою целеустремленность.

Водолей

Вам нужно оказаться в компании единомышленников. Любовь найдется в кругу людей, с которыми вам интересно.

Рыбы

Рыбам стоит оказаться в обстановке, в которой они смогут проявить свое сострадание. Это могут быть приюты или детские дома.

Ранее 5-tv.ru писал, что известный рунический провидец Игорь Вечерский, который неоднократно предсказывал важные события в жизни звезд и даже мировые катастрофы, составил рунический гороскоп для каждого знака зодиака и рассказал, на что необходимо обратить внимание.