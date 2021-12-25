Канули в лету: Какие продукты СССР мы потеряли

Фото: Фотохроника ТАСС / Владимир Семенов

Какая раньше была докторская колбаса и почему люди стояли в очереди за бочковым квасом?

Вместе с распадом СССР с полок магазинов пропали лучшие продукты пищевой промышленности. Сейчас практически не встретишь легендарных советских продуктов с оригинальным составом. Старшее поколению с упоением вспоминает о той самой докторской колбасе и пломбире в вафельном стаканчике. Какие продукты навсегда ушли в историю или утратили свой вкус, рассказывает 5-tv.ru.

Советское мороженое

По «тому самому вкусу» до сих пор ностальгирует половина России. Советский ванильный пломбир считался одним из лучших в мире, благодаря натуральному составу и ярко выраженному молочному вкусу. За границей мороженное считалось премиальным, его подавали в дорогих ресторанах.

Фотохроника ТАСС / Александр Бормотов, Владим Фалин

Выпускать мороженое в Советском союзе начали в 30-е по настоянию Анастаса Микояна — народного комиссара внешней и внутренней торговли СССР. Мороженое должно было стать массовым продуктом. На каждого советского гражданина рассчитали по пять килограмм лакомства в год.

Почему же оно было такое вкусное? Перед тем, как попасть в руки потребителя, мороженое оценивали по строгой 100-балльной системе. Любое отклонение от ГОСТа по вкусу, цвету и другим характеристиками означало, что партия бракованная. В состав легендарного лакомства входили жирные сливки, молоко, яичные желтки, сахар и ванилин. Никаких консервантов и усилителей вкуса! Срок годности советского мороженого составлял всего неделю, но реализовывать его успевали куда быстрее. Перед киосками и лотками выстраивались огромные очереди.

Фотохроника ТАСС / Ковтун А.

В СССР выпускали много видов мороженого, например, эскимо, фруктово-ягодное и даже томатное. Самым ходовым был пломбир в вафельном стаканчике. Он стоил от 19 до 22 копеек, а с «розочкой» уже 27 копеек. В наши годы кондитерская промышленность изменилась. Найти мороженое с натуральным составом и вкусом, напоминающий советскую легенду, трудно.

«Докторская колбаса»

Если найти подобие советского ванильного пломбира еще можно, то поиски настоящей «Докторской колбасы» скорее всего обернутся провалом. Да, такая колбаса до сих пор существует, но состав и вкус никогда не сравнится с советским ГОСТом. Диетической ее уже не назовешь. Бабушки и дедушки многих из нас утверждали, что самые вкусные и качественные колбасы производились при Сталине.

«Докторскую колбасу» начали производить на Московском мясоперерабатывающем комбинате имени Микояна в 1936-м. Она позиционировалась как диетический сорт вареной колбасы с пониженной жирностью. «Докторская» предназначалась в качестве питания людям, которые имели проблемы со здоровьем, например, пережившим голод.

РИА Новости / Александр Гаранин

ГОСТы колбасы менялись четыре раза. В 1936-м в ее состав входили мясо говядины высшего сорта без жилок, мясо полужирной свиной лопатки, соль, сахар, нитрат натрия, молотые мускатный орех или кардамон. В годы Великой Отечественной войны состав упростили. Стандарты «Докторской» колбасы снижались с годами. Последний — четвертый ГОСТ, принятый в 1979-м, «отобрал» у продукта значительное количество мяса, но добавил в состав молоко.

Современная и советская версии «Докторской» кардинально отличаются. В XXI веке в составе колбасы говядина встречается редко, только шпик и перемолотая курица с костями. Стандарты СССР отменили в начале 2000-х: стоимость производства колбасной продукции по ГОСТу невыгодна как для производителя, так и для потребителя.

Фруктовый грузинский чай в брикетах

Во времена СССР нередко встречался чай в брекетах, например, грузинский. Самым вкусным и ароматным был фруктовый, который состоял из чайных листьев с добавлением патоки и кусочков сухих фруктов. Дети, не дождавшись взрослых, просто грызли чайную плитку. Грузинский чай имел 14 разных вкусов: клубничный, черемуховый, яблочный, урюковый и другие.

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От брикета отламывали кусочек и заваривали в горячей воде. По вкусу он больше напоминал компот. Натуральный состав обладал полезными свойствами. После распада Советского союза чай в крупных брикетах выпускать перестали. Изредка можно встретить его современные вариации.

Торт и конфеты «Птичье молоко»

Хит кондитерской промышленности СССР 60-х — отнюдь не отечественная заслуга. Конфеты «Птичье молоко» придумали в Польше. Впервые воздушное молочное суфле с шоколадной глазурью появилось в варшавской кондитерской E. Wedel в 1936-м. Конфеты изобрел наследник известной польской кондитерской династии Ян Ведель. Он придумал рецепт лакомства с суфле из сгущенного молока, желатина и сахара, покрытого шоколадной глазурью.

Почему молоко именно птичье? Веделю понравилась русская пословица из сборника Владимира Даля: «Все есть у богатого, а птичьего молока нет. Все есть, опричь птичьего молока».

Фотохроника ТАСС / Григорий Калачьян

В СССР десерт появился в 1967-м благодаря министру пищевой промышленности Василию Зотову. Чиновник отправился в рабочую поездку в Чехословакию, где его угостили польскими конфетами. Зотов был в таком восторге от нежного вкуса и консистенции, что по возвращении в Советский союз поручил фабрике «Рот Фронт» разработать рецепт с таким же вкусом. Воссоздать рецепт польского «Птичьего молока» получилось у технолога-кондитера Анны Чулковой. Вместо желатина она добавила агар-агар — его аналог, изготавливаемый из морских водорослей.

Торт «Птичье молоко» появился позже. Автором был шеф-кондитер ресторана «Прага» Владимир Гуральник. Во время посещения фабрики «Рот Фронт» он решил, что хочет сделать большую версию этих конфет — торт. В народе прозвали «Птичкой». Рецепт разрабатывали полгода. Десерт состоял из двух тонких слоев коржей, двух слоев суфле и глазури из темного шоколада. Все ингредиенты, как полагалось в СССР, были натуральными. В состав торта входили яйца, молоко, сливочное масло, мука, темный шоколад и конечно, агар-агар.

Фотохроника ТАСС / Сергей Козлов

Сначала торт «Птичье молоко» продавали только в ресторане «Прага»: в день кондитерский цех изготавливал 30 тортов. Позже, когда о новом десерте узнала вся Москва, кондитеры ресторана начали выпускать по 600 «Птичек» в день! По специальному талону лакомство стоило три рубля, а без него шесть. В 80-х ресторан запатентовал рецепт и передал его кондитерским предприятиям.

В наши дни торт «Птичье молоко» встречается редко. Его можно попробовать в кондитреских, например в легендарном петербургском «Севере». Чаще всего продаются конфеты, но их состав и глазурь оставляют желать лучшего. Конфеты почти утратили свой оригинальный вкус: в их составе появились консерванты и ароматизаторы.

Плавленый сыр «Янтарь» в тюбиках

Плавленым сыром мало кого можно было удивить даже в СССР. Его ассортимент был большой, самый известный — «Дружба». Но был и такой, который будоражил умы советских детей. Плавленый сыр «Янтарь» продавали в пластиковых баночках и судочках. Была вариация в тюбиках, которая ассоциировалась с космонавтикой и Юрием Гагариным. Во дворах можно было встретить такую картину: бегут дети, у которых в одной руке рогатка, а в другой тюбик с плавленным сыром.

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Мягкий сыр, как и все молочные продукты в СССР, был с натуральным и качественным составом. В 70-х плавленые сыры производили по ГОСТу из других сортов, сливочного масла, сухого коровьего молока, сухих сливок и сметаны с жирностью 30%. Также разрешалось добавлять соль, кальций, натрий и лимонную кислоту. В 80-х требования упростили, вкус немного изменился, но все равно радовал советских граждан. Плавленый сыр в тюбиках встречался редко. В основном его можно было найти в продуктовых магазинах в больших городах, поэтому его помнят немногие. Дефицитный товар! После распада Советского союза его сняли с производства.

В наше в сыры известных фабрик добавляют эмульгаторы, загустители, регуляторы кислотности, консерванты и ароматизаторы. Жители России предпочитают зарубежных производителей из-за низкого качества когда-то советских сырных легенд.

Березовый сок в банках

Натуральность этого природного напитка вызывала много споров в СССР. Кто-то не верил, что его реально собрали с березы. Со скольких деревьев нужно было получить сок, чтобы напоить весь Советский Союз? Ведь он был самым дешевым и продавался везде. Трехлитровые банки пылились на полках магазинов, а в кафетериях наливали стакан березового сока всего за девять копеек.

ГОСТом производство березового сока не регулировалось. Но существовали ТУ (Технические условия), утвержденные Госпланом СССР во второй половине 70-х. Регулировалось качество уже заготовленного сока, правила его хранения и передача на производство. Сырье в виде собранного березового сока фильтровали через капроновые или шелковые сита, затем заливали в паровой котел, добавляли сахар и лимонную кислоту. Напиток варили на температуре 70-80 градусов до полного растворения сахара, фильтровали и разливали по стерилизованным стеклянным банками.

Фотохроника ТАСС / Юрий Олейник

Смело можно утверждать, что тот березовый сок, который продавался в СССР — настоящий, только с добавлением сахара и лимонной кислоты для нормализации вкуса. Березы на самом деле дают много сырья: одно дерево способно выделить около 180 литров жидкости в год.

Сейчас березовый сок можно встретить во всех крупных супермаркетах. Состав практически не изменился. Правда в трехлитровых банках он не продается. В основном российские производители предлагают объем до одного литра.

Сельдь иваси

Легендарная дальневосточная сардина пропала с прилавков магазинов в начале 90-х. Сельдь иваси была одним из самых ходовых и популярных рыбных продуктов в СССР. Именно с ней готовили «Селедку под шубой» на Новый год. Рыба была не только вкусной, но и полезной. Советские технологии и ГОСТы консервных заводов позволяли сохранить ее натуральный вкус. Сельдь иваси продавалась в двух видах: маринованная и прямого посола. Засаливать разрешалось с помощью воды, сахара, соли и набора специй.

Фотохроника ТАСС / Сергей Метелица

Почему с Дальнего Востока перестали возить иваси? Проблема намного глубже, чем распад СССР и крах пищевой промышленности. Примерно в то время сельдь просто перестала заходить в северные воды в районе Хабаровского края и Камчатки. Популяция рыбы предпочитает оставаться у берегов Японии. Сейчас иваси вернулась на российские прилавки, но не все современные предприятия следуют советским ГОСТам. В составе дальневосточной или тихоокеанской сардины можно обнаружить уксус, который портит вкус рыбы.

Квас из бочки

Русский квас — древний и один из самых любимых русских напитков. Встретить именно тот квас, который был в СССР, практически невозможно. Ценители напитка предпочитают изготавливать его в домашних условиях. По вкусу бочкового кваса летним жарким днем ностальгируют многие. В наши дни покупать такой напиток на улице считается опасным. Да, в Советском Союзе тоже ходили легенды о паразитах в цистернах с квасом, но людей это не останавливало.

Тогда квас разливали в пивные кружки. Маленькая стоила три копейки, большая — шесть. Подходили за квасом с бидонами, чтобы запастись напитком для всей семьи. Бывшие граждане СССР рассказывали, что поход за квасом был целым ритуалом.

Фотохроника ТАСС / Виталий Созинов

Квас варили по ГОСТу. Для изготовления напитка брали отборную ржаную муку и солод, сахар, разбавляли водой и добавляли специальную закваску на основе дрожжей молочнокислых бактерий. В 60-х и 70-х в СССР уже был квас в бутылках — «Московский» и «Русский». Он был похож на тот, который сейчас продается в магазинах. Советские граждане предпочитали разливной из-за его натуральности и неповторимого вкуса.

Сравнивая составы советского бочкового кваса и популярных российских марок, можно увидеть, что они почти идентичны, если не обращать внимание на добавление регуляторов кислот. Но люди, которые пробывали его во времена СССР, утверждают, что вкус уже давно не тот.