🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 января, Луна в Тельце благоволит решению финансовых проблем. Вкладывайте деньги, заключайте сделки — дивиденды не заставят долго ждать.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 января, на убывающей Луне идеально подводить итоги прожитого цикла. Отдавайте долги, устраняйте недомолвки, прощайтесь с непрощенными «гостями». В конце дня уделите внимание любимому делу.

♈ Овен

Сегодня заканчивается очень важный период вашей жизни, Овен. Вы прекрасно проявили себя: действовали крайне осторожно, смогли наладить взаимоотношения с очень важными людьми, получили бесценный опыт. Теперь же настало время двигаться вперед. Многие приятные личности могут навсегда покинуть вашу жизнь. Но не стоит отчаиваться: будет еще масса сюрпризов!

Космический совет: не копайтесь в себе и смело прощайтесь с прошлым.

♉ Телец

Вы находитесь в затруднительном положении, Телец. Перед вами несколько дорог, но какую же выбрать? Вы мечтаете о богатстве и славе. Все это, несомненно, будет в вашей жизни. Главное — не терять надежду. Вы находитесь на верном пути. Звезды подсказывают: кривая всегда приведет вас к цели.

Космический совет: не смейте предавать мечту.

♊ Близнецы

Близнецы, наметились хорошие перемены! Причем не только на личном фронте, но и в финансовой сфере. Главная задача сегодня — отдать все долги и выяснить все отношения. Не оставляйте «хвостов», чтобы в будущем не спотыкаться о них.

Космический совет: заключайте сделки — они будут выгодными.

♋ Рак

Говорят, когда одна дверь закрывается, вторая непременно распахивается. И это действительно так, Рак. Почаще обращайте внимание на «знаки судьбы». Даже мигающий зеленый светофор может что-то значить. Прислушайтесь к себе: быть может, именно сейчас вам удастся реализовать самый смелый проект?

Космический совет: в решении проблем проявите мудрость.

♌ Лев

Порой кажется, что чем ближе мы к финишной прямой, тем все больше она удаляется. Это легко объяснить: когда не остается сил, трудно двигаться в прежнем темпе. Можно ли изменить ситуацию? Конечно! Достаточно взять тайм-аут.

Космический совет: не форсируйте события, дайте себе время отдохнуть.

♍ Дева

Хорошо, когда все идет по плану, Дева. Но порой быть непредсказуемым тоже неплохо. Вы живете по старым установкам, и это мешает продвижению. Немного легкости, спонтанности, дерзких решений — все это вам необходимо как воздух.

Космический совет: будьте готовы к новому приключению.

♎ Весы

Ваша способность видеть истинную красоту порой пугает окружающих, Весы. Вы — настоящий перфекционист. Всю неделю вам предстоит доказывать свою правоту, объясняя «несведущим» простые истины. Но переживать из-за этого не стоит. Вы отлично проявили себя, а потому заслуживаете интересных предложений и продвижения по службе!

Космический совет: не придавайте значения мелким конфликтам.

♏ Скорпион

Если все время заниматься работой, можно окончательно потерять себя, Скорпион. Научитесь расслабляться. Этот бесценный навык поможет вам легче переживать те или иные проблемы, быстрее находить общий язык с важными людьми. В общем, погрузитесь сегодня в атмосферу релакса!

Космический совет: будьте внимательны к здоровью.

♐ Стрелец

Стрелец, настало время составить план действий на ближайшие 12 месяцев, если его еще нет. Вам несомненно нужна определенность. В противном случае придется «плыть по течению», а это, как известно, редко приносит положительные результаты. Если не можете решить задачу — спросите мнение опытного человека.

Космический совет: не игнорируйте просьбы и наставления окружающих.

♑ Козерог

Козерог, вы не имеете никакого морального права отказываться от своей мечты. Вы не должны позволять окружающим оказывать на вас хоть какое-то давление. Научитесь говорить твердое «нет!». Если вовремя не установить личные границы, в какой-то момент можно лишиться самообладания.

Космический совет: не поддавайтесь на провокации.

♒ Водолей

Возможно, сегодня вы испытываете некоторую неловкость от того, в каком положении оказались, Водолей. Но ведь это — результат ваших действий. Не спешите себя корить: возможно, вы все делали правильно. Пусть, это не устраивает окружающих, но вы действовали по зову сердца. Может, пора перестать обращать внимание на людей?

Космический совет: будьте тем, кто вы есть, здесь и сейчас.

♊ Рыбы

Выполнить ту или иную задачу с первого раза не всегда удается, Рыбы. Возможно, тот подход, что вы использовали, слишком мягок и нужно быть немного жестче. А может, дело вовсе и не в этом: умеете ли вы выстраивать диалог? Не бойтесь откровенно говорить на те темы, что вас волнуют.

Космический совет: будьте уверены в себе и действуйте смелее.

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