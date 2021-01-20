Фото: Кадр из сериала " Королева Марго", реж. Александр Муратов, 1996

Из-за чего Дмитрий Харатьян и Сергей Жигунов перестали общаться? За что Валентин Гафт чуть не задушил Елену Яковлеву на съемках «Чародеев»?

Кино пестрит страстными поцелуями и примерами крепкой дружбы. Однако в реальной жизни актеры часто ссорились друг с другом. Какие советские звезды враждовали, выяснил 5-tv.ru.

Дмитрий Харатьян и Сергей Жигунов

Сериал «Гардемарины, вперед!» принес молодым советским актерам Сергею Жигунову и Дмитрию Харатьяну всесоюзную известность. Зритель проникся товариществом и самоотверженностью Александра Белова в исполнении Жигунова и персонажа Харатьяна — Алексея Корсака. Однако сами актеры после выхода сериала разругались.

Кадр из сериала «Гардемарины, вперед!», реж. Светлана Дружинина, 1987 год

До сих пор достоверно неизвестно, что послужило поводом для прекращения дружбы артистов. По словам Жигунова, с Харатьяном они поссорились по глупости. Поклонники предполагают, что причиной конфликта могла стать любовная драма. Якобы жена Дмитрия, с которой они познакомились в театральном училище, стала оказывать Жигунову знаки внимания, что очень не понравилось Харатьяну.

Фанаты предполагают, что женщина устала от пристрастия мужа к алкоголю и «переметнулась» к Жигунову. Интересно, что внешне Марина Буримова похожа на Анастасию Заворотнюк. Что касается Буримовой, то популярной актрисой она так и не стала. По некоторым сведениям, сейчас женщина работает преподавателем английского языка.

Владимир Конкин и Владимир Высоцкий

В сериале «Место встречи изменить нельзя» Владимир Высоцкий и его тезка Владимир Конкин играют преданных делу товарищей. Герой Конкина, Владимир Шарапов, приходит на службу в уголовный розыск. Там он знакомится с персонажем Высоцкого, Глебом Жегловым, начальником отдела по борьбе с бандитизмом.

Мужчины борются с преступностью и раскрывают запутанные дела. Зрителя покорила отвага героев. Мало кто знал, что в реальной жизни актеры друг друга на дух не переносят.

Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя», реж. Станислав Говорухин, 1979 год

Поклонники склоняются к версии, что инициатором конфликта был Высоцкий. Есть мнение, что бард хотел, чтобы на роль Шарапова взяли его коллегу по театру на Таганке — Ивана Бортника, который в итоге исполнил в картине роль Промокашки. Но роль досталась Конкину и Высоцкий сразу его невзлюбил. Музыкант часто критиковал коллегу, даже повышал на него голос. Конкин даже думал покинуть проект, но его остановили. О совместной работе с Высоцким он отзывался неоднозначно.

Николай Рыбников и Надежда Румянцева

Тося Кислицына и Илья Ковригин из фильма «Девчата» по праву считаются одной из самых красивых пар советского кинематографа. Роман наивной девчонки и лесоруба складывался не сразу и сопровождался массой комичных ситуаций. Зритель тепло принял фильм, поверив в историю любви героев. Однако в реальной жизни исполнители главных ролей враждовали.

Николай Рыбников хотел, чтобы на роль одной из девчат — Анфисы — взяли его жену Аллу Ларионову, но роль досталась Светлане Дружининой. Будучи в статусе кинозвезды, Рыбников всячески выказывал неповиновение режиссеру. Также ему не нравилось, что на главную роль взяли в то время малоизвестную Румянцеву. Актер смотрел на нее свысока и ему было сложно изобразить влюбленность.

Кадр из фильма «Девчата», реж. Юрий Чулюкин, 1962 год

Дошло до того, что часть любовных сцен пришлось вырезать. В какой-то момент постановщик фильма прямо заявил Рыбникову, что с другим актером ему было бы проще работать. Николай опомнился, а кое-какие эпизоды пересняли.

Валентин Гафт и Александра Яковлева

В новогодней сказке «Чародеи» персонаж Валентина Гафта, Аполлон Сатанеев, влюблен в героиню Александры Яковлевой — Алену Санину. На роль Аленушки пробовались несколько актрис: Елена Проклова, Ирина Алферова и Елена Цыплакова. На Яковлеву выбор пал потому что, по словам режиссера, в не была какая-то чертовщинка. Это помогло актрисе в миг перевоплотиться из простой доверчивой девушки во властную и циничную женщину.

Мужчина всячески пытается привлечь к себе ее внимание. Актер так правдоподобно сыграл своего героя, что зритель поверил в искренность его чувств. Однако в действительности Гафт ненавидел Яковлеву, а однажды он чуть не задушил ее.

Кадр из фильма «Чародеи», реж. Константин Бромберг, 1982 год

Валентина Гафта возмущали постоянные опоздания Яковлевой на съемочную площадку. А также то, что актриса гримируется по несколько часов и часто забывает реплики. В один из таких моментов, когда Яковлева перепутала фразы, Гафт сорвался с места и принялся ее душить. Признаться в любви ненавистной коллеге, как того требовал сценарий, Гафт тоже не смог. Поэтому эпизод снимали с участием второго режиссера, Юлии Константиновой. Валентин Гафт смотрел на нее и ей говорил слова любви.

Барбара Брыльска и Юрий Яковлев

Надя и Ипполит в исполнении Барбары Брыльской и Юрия Яковлева — одна из самых ярких экранных пар советской киноклассики. Зритель высоко оценил реалистичность персонажей. Несмотря на все невзгоды, во второй части фильма «Ирония судьбы. Продолжение», выясняется, что Ипполит и Надя все-таки поженились и у них родилась дочь. А вот в реальной жизни актеры Брыльска и Яковлев плохо ладили.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», реж. Эльдар Рязанов, 1975 год

Барбара Брыльска отказалась целоваться с Юрием Яковлевым. По словам актрисы, ей просто нравятся мужчины другого типажа, да и она сама не любит, когда любовные сцены показаны чуть ли ни с анатомической точностью. Режиссер пошел на уступку и начал снимать пару со спины героини, чтобы зритель не видел, что актеры целуются не по-настоящему. Однако Юрий все равно пытался поцеловать партнершу, что только злило Брыльску.

Через много лет после выхода картины «Ирония судьбы, или С легким паром» Барбара изменила мнение о Яковлеве. Актер исправил зубы, отчего у него изменилась улыбка. Брыльске такие перемены во внешности коллеги понравились.