Невролог назвал самые опасные виды головной боли, требующие немедленного обращения к врачу

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В эксклюзивном интервью 5-tv.ru Александр Евдокимов рассказал, на какие симптомы ни в коем случае не следует закрывать глаза.

Головная боль знакома многим — увы, этот недуг встречается очень часто. Некоторые привыкают годами терпеть мигрени или становятся заложниками сильнодействующих препаратов, лишь бы хоть ненадолго справиться с проблемой.

Но самое страшное в том, что за «обычной» головной болью может скрываться опасное заболевание. Врач-остеопат и невролог Александр Евдокимов рассказал 5-tv.ru, какие виды головной боли требуют немедленного обращения к врачу.

Головная боль напряжения

Любая головная боль — это лишь симптом какого-то состояния. Их существует более сотни, так что угадать реальную причину человеку не так легко. Однако чаще всего речь идет о так называемой головной боли напряжения.

«Ее причины — как правило, напряжение в шейном отделе позвоночника на фоне статичных поз, неправильно организованного рабочего места, нарушения режима труда и отдыха, высокой стрессовости и гиподинамии», — пояснил врач.

Несмотря на то, что боль может быть достаточно сильной, такое состояние лечится остеопатами и неврологами. Причем в большинстве случаев не требуется даже дополнительной лекарственной терапии. Она не несет прямой угрозы для жизни, но может серьезно отравлять существование.

Гипертонический криз

А вот некоторые головные боли могут напрямую угрожать здоровью. Как правило, это проявления гипертонического криза — резкого скачка давления. Доктор Евдокимов пояснил, как их распознать.

Существует несколько простых признаков, знать которые должен каждый.

Внезапная боль, особенно если раньше ее не было Учащение сердцебиения; Затрудненное дыхание; Потливость; Красное лицо; Покрасневшие глаза.

Нужно обязательно регулярно измерять артериальное давление при помощи тонометра. Но даже если его нет под рукой, а признаки криза налицо, надо минимизировать риски. А именно — сесть, отдохнуть, прекратить любую физическую деятельность, тяжелую работу или спортивную тренировку.

«Осложнения гипертонического криза — инсульт и инфаркт, и при высоком давлении эти риски растут. Если давление не снижается в течение часа, надо вызвать скорую. Если состояние стабилизируется, следует обратиться потом к терапевту», — посоветовал Александр.

Длительные головные боли

Подозрение вызывает не только интенсивность головной боли, но и ее продолжительность. Особенно, если лекарства не помогают с ней справиться.

«Если в течение месяца каждый день болит голова, это может быть признаком того, что что-то изменилось в кровотоке головного мозга. Одна из причин — онкология», — предупредил Евдокимов.

Обращение к терапевту и, при необходимости, полное обследование у специалистов позволит исключить патологию или выявить ее на ранней стадии.

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Боли в пазухах

На фоне длительных инфекционных заболеваний появление болей в пазухах носа, особенно при наклоне, может говорить о появлении гайморита, синусита и других болезней.

«Это тоже причина головной боли. Такая патология может вызывать и осложнения!» — отметил врач.

Но куда опаснее, если к болям в пазухах присоединяется резкая головная боль при наклоне.

«Эти симптомы могут свидетельствовать о таких заболеваниях, как менингит или энцефалит. Тоже нужно срочно обращаться к врачу, если при этом высокая температура — вызывать скорую помощь и срочно обследоваться», — рассказал Евдокимов.

Интенсивные головные боли

Самые тяжелые случаи бывают при воспалении троичного нерва или кластерной головной боли.

Воспаление троичного нерва подхватить довольно легко — достаточно прогулки на холодном ветру, вечера на природе или у открытой форточки.

«Воспаление троичного нерва лечится неврологом, но оно не дает спать, лежать, заниматься деятельностью. Боль практически изматывающая. Нужно обратиться к врачу — особенно если есть риск, что вас могло продуть».

Кластерная головная боль — это неврологическая патология. Она довольно быстро переходит в хроническую, причем очень интенсивную. Перенести такое может не каждый. Следует обязательно поделиться подозрениями с врачом, особенно если пульсирующая боль в голове носит сезонный характер.

Мнение остеопата-невролога

Александр Евдокимов поспешил успокоить читателей 5-tv.ru. У 80% процентов людей встречается именно головная боль напряжения. Изменение образа жизни, правильная осанка и лечение помогут вернуть прежнее качество жизни.

В остальных же случаях на помощь придут специалисты.

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