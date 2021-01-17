🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 января, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 января, растущая Луна в Рыбах ослабит умственные способности, потому не рекомендуется заниматься серьезными делами. Лучше посвятить день отдыху.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 января, когда растущая Луна находится в знаке Рыб, астрологи не советуют заниматься серьезными делами и более того заключать сделки, поскольку будет ощущаться ослабление умственной работоспособности. Сегодня лучше всего отправиться за город, провести день на природе или просто отдохнуть.

♈ Овен

Время самокопания подходит к концу, Овны. Вы уже точно выяснили, что сбылось, а что нет в ваших планах. Вам нужно сконцентрироваться на том, чтобы начать наконец действовать. Вы точно не захотите упустить идеальный шанс, взвешивая все «за» и «против». Для тех, кто хочет исследовать неизведанные территории или начать собственное дело, ключ к успеху будет лежать в личном опыте.

Космический совет: не думайте, действуйте!

♉ Телец

Ваше рабочий настрой похвален, Тельцы. А что насчет настроя на гармонию? Отключите телефон, так как день заботы о себе официально объявлен открытым. Чтобы вырасти духовно, устройте себе настоящий отдых, лучше всего на природе. Тельцы в отношениях — взять свою вторую половинку с собой будет неплохой идеей.

Космический совет: дайте себе отдохнуть!

♊ Близнецы

Близнецы, сегодняшний день напомнит вам, что богатство и слава придут вслед за любимым делом. Позвольте себе веселиться и экспериментировать, пока вы держитесь своего пути. Природный артистизм тоже требует выхода. Последний выходной перед рабочей неделей — лучшее время, чтобы учиться играть на гитаре или записаться в театральную мастерскую и выпустить внутреннюю Фаину Раневскую.

Космический совет: вас обогатит любимое дело.

♋ Рак

Вселенная общается с вами путанными фразами. Какие из них вам понятны, Раки? Если что-то неладно, вы первыми об этом узнаете. Вселенная напоминает вам, не делайте одних и тех же ошибок дважды. В рабочей рутине отстаивайте свои интересы. Прежде чем подписать документ, прочтите его дважды. А сегодня лучше отдохните и наберитесь сил.

Космический совет: следите за знаками Вселенной.

♌ Лев

Сегодня вашим магическим числом будет двойка. Приготовься найти инь и янь, Львы. Кто-то, кто идеально дополняет вас и обладает сверхъестественной способностью завершать ваши предложения. К чему приведет эта креативная химия? Найдите время для мозгового штурма. Дайте себе место для экспериментов. Это может стать началом чего-то нового в вашем путешествии к счастью.

Космический совет: найдите баланс в вашей жизни.

♍ Дева

Нелегко уволить некомпетентного сотрудника или призвать к ответственности коллегу за использование неэтичных методов, но у вас нет выхода. Вам придется быть сегодня вестником плохих новостей. Когда дело доходит до деловых решений, коснитесь своей логической стороны. Девы, понимание этого поможет вам требовать того, что вы действительно заслуживаете.

Космический совет: отстаивайте правду, даже если она показывает вас с плохой стороны.

♎ Весы

Вы имеете невероятную способность создавать благоприятное пространство для других, несмотря на то, что вы можете переживать на личном фронте, Весы. Может быть вы не всегда можете решить проблемы посторонних людей, но вы можете заставить их чувствовать себя увиденными и услышанными. Научитесь сдерживать в себе негативные эмоции, проявляйте больше эмпатии. Вы должны стать добрее.

Космический совет: откройте свое сердце для близких.

♏ Скорпион

Скорпионы, глубоко вдохните и выдохните. Хватит обвинять судьбу во всех своих бедах. Поверьте, жизнь скоро наладится. Временные трудности — результат божественного вмешательства, а это значит, что они нужны, чтобы закалить вас. Звезды сулят вам продвижение по карьерной лестнице и, скорее всего, добиться успеха вам поможет незнакомка. Постарайтесь не игнорировать советы окружающих.

Космический совет: прислушайтесь к рекомендациям знакомых.

♐ Стрелец

Стрельцы, вы стоите на краю пропасти и один неверно сделанный шаг может привести вас к гибели. Но не пугайтесь. Обратите внимание на знаки, разберитесь в себе, подумайте, что вы хотели получить от жизни, и тогда вы сможете встать на верную тропу. Не бойтесь сказать «нет» тем, кого давно хотели вычеркнуть из жизни. Пришло время расставить приоритеты.

Космический совет: посвятите время самоанализу.

♑ Козерог

Козероги, вы знаете, кто такие близкие по духу люди? Это те, кто вас всегда поймет. Те, кто сумеет посмотреть на мир вашими глазами, и ни за что не позволит обществу вас критиковать. Если вы узнали в описании своих друзей, держитесь за них, а если среди вашего окружения нет надежных товарищей, то заведите новых. Для вас это не составит труда.

Космический совет: расширяйте круг общения.

♒ Водолей

Водолеи, вы стали чересчур ранимыми. Хватит ждать от людей больше, чем они могут дать. Никто не обязан ставить ваши интересы выше собственных. Пора признать горькую правду жизни: каждый старается, прежде всего, для себя. Если вам стало грустно и одиноко, никто в этой ситуации не поможет вам, кроме вас самих. Перестаньте жаловаться на судьбу и начните, наконец, действовать. В ваших несчастьях никто не виноват.

Космический совет: прекратите роптать на судьбу.

♊ Рыбы

Растущая Луна в вашем созвездии — удачное время для вас, Рыбы. Пришло время сеять семена с любовью. По мере того как Луна нарастает, она дает нашим мечтам и желаниям силу для того, чтобы стать более разнообразными. Используйте эту энергию для высшего блага. Подумайте о том, что вы хотите родить — например, творческий проект. Обдумайте шаги, которые приблизят вас к цели и перейдут в режим действия.

Космический совет: настройтесь на реализацию планов.

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