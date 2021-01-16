Названы лучшие даты для загадывания желаний и старта новых проектов в 2021 году

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Эти дни, по мнению астролога Елены Егоровой, наделены особой энергией, которая способна претворить мечту в реальность.

Астролог и эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова назвала самые благоприятные даты 2021 года. Именно эти дни нужно посвятить своим мечтам — тогда шансы изменить жизнь к лучшему будут максимально велики.

«Я для вас рассчитала самые лучшие даты в 2021 году, в которые будет зарождаться новая энергия. Они сами по себе благоприятны, и именно в эти даты я рекомендую вам загадывать сокровенные желания, делать карты желаний, самые важные события своей жизни запланировать и начать именно в эти даты», — говорит астролог.

Согласно расчетам Елены Егоровой, в январе магическими станут 15,17, 25, 26 и 27 число. Так как январь — первый месяц в году, все начинания будут иметь особую силу и приятные перспективы. Задумали новый проект или мероприятие? Поторопитесь и действуйте прямо сейчас!

«В феврале, к сожалению, нет мощных и сильных дат, в которые бы я рекомендовала начинать что-то новое или загадывать самое сокровенное. В марте удачными будут 16, 17 и 18 число, в апреле — 14, 22 и 23-е обладают магической силой. В мае это 12,13, 17 и 21 число», — считает эксперт.

По словам Егоровой, в июне и октябре также не стоит тратить силы на обращения к Вселенной. Эти месяцы наименее благоприятны для построения долгосрочных планов. В июле «волшебными датами» станут 14 и 18 число, в августе — 12, 13 и 14-е. В сентябре ожидается сразу четыре возможности осуществить мечту — загадать заветное нужно 10, 12, 13 или 18 сентября.

В ноябре мистическими способностями высшие силы наделят вас 6, 8 и 9 числа, а в богатом на сильные даты декабре — 5, 7, 14, 15 и 16-е. Сконцентрировавшись на самом сокровенном и составив карту желаний в один из перечисленных дней, вы привлечете удачу, а ваши мечты обязательно станут реальностью, уверена астролог.

5-tv.ru

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