«Отговаривала делать КТ»: подруга Грачевского предположила, кто виновен в его смерти

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Лариса Преториус вспомнила, что семья худрука популярного телесериала доверила свое здоровье онлайн-врачу.

Папы легендарного тележурнала «Ералаш» Бориса Грачевского не стало 14 января. Он умер в больнице на 72-м году жизни. Актриса Лариса Преториус, с которой режиссер дружил 35 лет, обвинила в его смерти онлайн-врача, пишет «МК».

«Мы созванивались, и он мне рассказывал: „Ларик, у меня есть врач, лечит онлайн, так что, если тебе надо, она за небольшие деньги тебе поможет“. Вот она их и налечила!.. Какая-то тетка консультировала их по телефону. Катя говорит, что после ее советов пошло ухудшение…», — заявила Преториус.

Она отметила, что Борис Грачевский и его жена Екатерина Белоцерковская больше десяти дней лечились от COVID-19 самостоятельно.

«А эта врач, которая консультировала по телефону, отговаривала их делать КТ. Но они ее не послушали все-таки и поехали на КТ, а там увидели ужас… И после КТ они в машине срочно решали, куда его положить», — подытожила актриса.

5-tv.ru связался еще с одним близким другом Грачевского актером Владимиром Долинским. Он рассказал, что информация о самолечении не имеет ничего общего с правдой.

«Какое самолечение, когда он в больнице находится две недели, по-моему, больше», — сказал собеседник 5-tv.ru.

27 декабря по результатам компьютерной томографии, которая показала обширное поражение легких, Бориса Грачевского госпитализировали. Затем его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. 11 января наступило временное улучшение состояния Бориса Юрьевича, но спустя три дня все повторилось. Он умер около 22 часов 14 января на 72-м году жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что известный актер, юморист, пародист и заслуженный артист РФ и Николай Лукинский рассказал, каким запомнился ему скончавшийся Борис Грачевский. По словам Лукинского, вклад режиссера и художественного руководителя тележурнала «Ералаш» в культурное наследие страны не ограничился популярным творчеством для младшего поколения.