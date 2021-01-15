🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 января, растущая Луна в Водолее принесет удачу в делах, связанных с творческой и умственной активностью. Но велика вероятность пойти на необоснованный риск.
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 января, когда растущая Луна в знаке Водолея, день будет благоприятным для всех, кто решит заняться планированием и заключением сделок. Астрологи говорят, что в этот день будет ощущаться возрастание дипломатической энергетики Однако не стоит совершать необдуманные поступки, они могут привести к провалу.
♈ Овен
Внимательно посмотрите на пространство вокруг. Беспорядок начинает отрицательно сказываться на вашей работе. Выделите немного времени для уборки. Избавьтесь от того, что не приносит радость или напоминает о плохом. Это не только внесет ясность, но и поможет во много раз повысить продуктивность.
Космический совет: займитесь уборкой.
♉ Телец
Найдите золотую середину между страстью, миссией, призванием и профессией, которую японцы называют «икигаи» (смысл жизни — Прим.ред.). Подумайте о том, как вы можете обеспечить себе достаток, занимаясь тем, что любите, служа миру. Энергия новолуния поможет следовать своей истинной страсти.
Космический совет: найдите свой «икигаи».
♊ Близнецы
Не перебирайте в голове минувшие истории — всегда найдется чему расстроиться. Примиритесь с прошлым и перережьте веревки, которые держат вас. Во многом хорошо повлияет на психическое и эмоциональное благополучие путь прощения.
Космический совет: примиритесь с прошлым.
♋ Рак
Нужно лекарство от разбитого сердца? Проведите время, выйдя на улицу, подышите свежим воздухом. Если ведете активный образ жизни, подумайте о том, чтобы одеться потеплее и отправиться в парк на пробежку. Займитесь йогой — это отличный способ пополнить силы.
Космический совет: проведите время на свежем воздухе.
♌ Лев
Энергия растущей Луны вдохновит нажать на кнопку сброса — найдите время, чтобы пересмотреть свои цели. Поработайте над тем, чтобы привести все в движение. Знайте, что помощь и ресурсы, которые вам нужны, в любой момент и всегда найдутся.
Космический совет: пересмотрите цели.
♍ Дева
Интуиция — это «знание без знания». Основываясь на огромном объеме информации, полученной в прошлом, наш мозг помогает нам принимать правильные решения. Не отвергайте то, что исходит из подсознания. Это верный способ найти правильное решение или дать ценный совет окружающим.
Космический совет: доверяйте себе.
♎ Весы
Проанализируйте, что ограничивает рост и подрывает потенциал. Иногда просто нужно хорошенько взглянуть на человека в зеркале и вспомнить, кто он такой. Возможности, которые открываются сейчас, помогут вывести жизнь на новый уровень. Все, что требуется — готовность стать инициатором перемен.
Космический совет: расправьте крылья.
♏ Скорпион
Мечтаете о загородном доме или собственном бизнесе? Желаемое может стать действительностью. Наступил период, который поможет изменить направление жизни. Обдумайте свои намерения и сделайте шаг в правильном направлении. Новый сценарий может все перевернуть.
Космический совет: меняйте сценарий жизни.
♐ Стрелец
Держите голову ясной и следуйте тому, что говорит внутренний голос. То, что будет потеряно в процессе, ничтожно по сравнению с тем, что будет приобретено в долгосрочной перспективе: уважение к себе и окружающим.
Космический совет: слушайте внутренний голос.
♑ Козерог
Сегодня помните о том, что сострадание является ключевым моментом в жизни. Найдите в себе силы быть осторожным по отношению к себе и окружающим. Прислушайтесь к тем, кого любите. Вскоре появится ясность, что у каждой истории есть несколько сторон.
Космический совет: слушайте внутренний голос.
♒ Водолей
Заведите дневник благодарности. Начните с себя, например: «Горжусь тем, как я живу…» Затем переходите к близким, добавьте конкретики: вспомните, что именно хорошего они сделали. Затем оставьте список обычных вещей или того, что можно назвать «повседневными чудесами». Это поможет почувствовать себя счастливым человеком.
Космический совет: заведите дневник благодарности.
♊ Рыбы
Люди всегда будут навязывать именно свою точку зрения. Однако это не всегда является отражением реальности. Доверяйте своей интуиции. Это покалывание в затылке — больше, чем просто паранойя. Если есть проблемы с ее настройкой, займитесь медитацией или просто побудьте в тишине.
Космический совет: доверяйте интуиции.
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