🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 января, растущая Луна в Водолее принесет удачу в делах, связанных с творческой и умственной активностью. Но велика вероятность пойти на необоснованный риск.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 января, когда растущая Луна в знаке Водолея, день будет благоприятным для всех, кто решит заняться планированием и заключением сделок. Астрологи говорят, что в этот день будет ощущаться возрастание дипломатической энергетики Однако не стоит совершать необдуманные поступки, они могут привести к провалу.

♈ Овен

Внимательно посмотрите на пространство вокруг. Беспорядок начинает отрицательно сказываться на вашей работе. Выделите немного времени для уборки. Избавьтесь от того, что не приносит радость или напоминает о плохом. Это не только внесет ясность, но и поможет во много раз повысить продуктивность.

Космический совет: займитесь уборкой.

♉ Телец

Найдите золотую середину между страстью, миссией, призванием и профессией, которую японцы называют «икигаи» (смысл жизни — Прим.ред.). Подумайте о том, как вы можете обеспечить себе достаток, занимаясь тем, что любите, служа миру. Энергия новолуния поможет следовать своей истинной страсти.

Космический совет: найдите свой «икигаи».

♊ Близнецы

Не перебирайте в голове минувшие истории — всегда найдется чему расстроиться. Примиритесь с прошлым и перережьте веревки, которые держат вас. Во многом хорошо повлияет на психическое и эмоциональное благополучие путь прощения.

Космический совет: примиритесь с прошлым.

♋ Рак

Нужно лекарство от разбитого сердца? Проведите время, выйдя на улицу, подышите свежим воздухом. Если ведете активный образ жизни, подумайте о том, чтобы одеться потеплее и отправиться в парк на пробежку. Займитесь йогой — это отличный способ пополнить силы.

Космический совет: проведите время на свежем воздухе.

♌ Лев

Энергия растущей Луны вдохновит нажать на кнопку сброса — найдите время, чтобы пересмотреть свои цели. Поработайте над тем, чтобы привести все в движение. Знайте, что помощь и ресурсы, которые вам нужны, в любой момент и всегда найдутся.

Космический совет: пересмотрите цели.

♍ Дева

Интуиция — это «знание без знания». Основываясь на огромном объеме информации, полученной в прошлом, наш мозг помогает нам принимать правильные решения. Не отвергайте то, что исходит из подсознания. Это верный способ найти правильное решение или дать ценный совет окружающим.

Космический совет: доверяйте себе.

♎ Весы

Проанализируйте, что ограничивает рост и подрывает потенциал. Иногда просто нужно хорошенько взглянуть на человека в зеркале и вспомнить, кто он такой. Возможности, которые открываются сейчас, помогут вывести жизнь на новый уровень. Все, что требуется — готовность стать инициатором перемен.

Космический совет: расправьте крылья.

♏ Скорпион

Мечтаете о загородном доме или собственном бизнесе? Желаемое может стать действительностью. Наступил период, который поможет изменить направление жизни. Обдумайте свои намерения и сделайте шаг в правильном направлении. Новый сценарий может все перевернуть.

Космический совет: меняйте сценарий жизни.

♐ Стрелец

Держите голову ясной и следуйте тому, что говорит внутренний голос. То, что будет потеряно в процессе, ничтожно по сравнению с тем, что будет приобретено в долгосрочной перспективе: уважение к себе и окружающим.

Космический совет: слушайте внутренний голос.

♑ Козерог

Сегодня помните о том, что сострадание является ключевым моментом в жизни. Найдите в себе силы быть осторожным по отношению к себе и окружающим. Прислушайтесь к тем, кого любите. Вскоре появится ясность, что у каждой истории есть несколько сторон.

Космический совет: слушайте внутренний голос.

♒ Водолей

Заведите дневник благодарности. Начните с себя, например: «Горжусь тем, как я живу…» Затем переходите к близким, добавьте конкретики: вспомните, что именно хорошего они сделали. Затем оставьте список обычных вещей или того, что можно назвать «повседневными чудесами». Это поможет почувствовать себя счастливым человеком.

Космический совет: заведите дневник благодарности.

♊ Рыбы

Люди всегда будут навязывать именно свою точку зрения. Однако это не всегда является отражением реальности. Доверяйте своей интуиции. Это покалывание в затылке — больше, чем просто паранойя. Если есть проблемы с ее настройкой, займитесь медитацией или просто побудьте в тишине.

Космический совет: доверяйте интуиции.

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