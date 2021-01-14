Какие категории россиян смогут купить авто со скидкой до 375 тысяч рублей?

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В России продлили льготную программу автокредитования до 2023 года.

Некоторые категории граждан России сохранят право получать льготное автокредитование до 2023 года. Об этом сообщает издание «Автостат» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

По данным издания, речь идет о программе приобретения автомобилей отечественного производства. Льготы смогут получить семьи с одним ребенком, медицинские работники и те, кто сдал старую машину по программе трейд-ин в счет уплаты первоначального взноса. Скидка для них составит 10% от изначальной стоимости машины. Также преференции предоставлены жителям Дальнего Востока — скидка в 25%.

Максимальная сумма, компенсируемая государством, составит 375 тысяч рублей. Помимо отечественной сборки обязательным условием остается порог предельной цены на авто — полтора миллиона рублей, отмечает ФАН.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин одобрил продление скидки на оплату пошлин через портал госуслуг.