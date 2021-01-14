Быстрицкая тайно любила свою помощницу и мечтала заключить с ней брак

Фото: ТАСС / Гутерман Михаил

Сенсационные подробности из личной жизни советской актрисы рассказал журналист Андрей Караулов.

Однополые браки сегодня, к сожалению, никого уже не удивляют. Но еще несколько лет назад это был просто нонсенс. Казалось, пойти на это могут только харизматичные, юные, неокрепшие личности. Однако и среди представителей старшего поколения бывают исключения.

Таковым, если верить журналисту Андрей Караулов, едва не оказалась народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая. В свое время она планировала бежать из страны, чтобы официально зарегистрировать отношения со своей помощницей — Ксенией Рубцовой. Неожиданными подробностями личной жизни легенды Караулов поделился с Дмитрием Гордоном.

Известно, что впервые Рубцова и Быстрицкая встретились в 2010 году. Девушка много лет проработала арт-директором звезды. Неизбежно их тесные рабочие отношения переросли в дружеские. По словам сестры Элины Авраамовны, Ксения так сильно втерлась в доверие к актрисе, что последняя и не заметила, как та похитила у нее свыше 34 миллионов рублей. Летом 2020 года, уже после смерти актрисы, ее помощницу осудили на 3,5 года.

«Звезда не скрывала свои отношения с Ксюшей. У нее своя история была и с мужем, который ее чуть не убил… Там не просто история, там любовь. Причем такая, что она хотела, чтобы они уехали в какую-то из стран, где регистрируют браки. Элина Авраамовна — член партии, народная артистка СССР. Она боялась потерять Ксюшу», — приводит цитату из интервью Teleprogramma.pro.

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Караулов уточнил, что в том самом заявлении о незаконном списании со счетов огромной суммы якобы стояла подпись самой Быстрицкой. Но в итоге выяснилось, что обвинять обожаемую помощницу Элина Авраамовна и не думала — подпись оказалась поддельной. Несмотря на это, избежать наказания Рубцовой не удалось. Сестра актрисы — Софья Шегельман — довела дело до конца.

Народной артистки СССР, звезды «Тихого Дона» Элины Быстрицкой не стало в начале 2019 года. Звезда скончалась на 92-м году жизни. По воспоминаниям знакомых и друзей актрисы, она до последнего старалась выходить в свет, хоть в последние месяцы ей было сложно даже просто стоять на ногах.

Ранее 5-tv.ru рассказал о непростом жизненном пути Элины Быстрицкой.