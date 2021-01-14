🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 января, Луна в Водолее благоприятствует любой умственной и творческой деятельности. В этот день полезно заняться самообразованием и получением новых знаний.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 января, растущая Луна в знаке Водолея благоволит тем, кто занимается недвижимостью, общественной и политической деятельностью. День может быть наполнен агрессией и конфликтами. Чтобы не накалять атмосферу, желательно приложить максимум стараний для подавления негатива.

♈ Овен

В жизни каждого наступает момент, когда приходит понимание — пора двигаться дальше. Откройтесь чему-то новому: знаниям, людям или творчеству. Некоторым Овнам предстоит взять на себя ответственность за все, что происходит в личном или профессиональном плане. Если вам нужна поддержка — ищите ее среди близких.

Космический совет: откройтесь чему-то новому.

♉ Телец

Семейные Тельцы сегодня могут столкнуться с непослушанием детей. Стоит помнить — гнев и агрессия ничего не решают. Звезды напоминают, что взрослые тоже бывают неправы. Стоит изменить подход к своей жизни и воспитанию растущего поколения. Сказать о своих недовольствах лучше решительно, но мягко.

Космический совет: будьте мягче с детьми.

♊ Близнецы

Вам стоит быть внимательнее с друзьями или партнерами, которые приносят больше разочарований, чем положительных эмоций. Возможно, лучшее, что вы можете сделать для себя и для другого человека — изящно и с любовью отпустить. Подумайте о своем внутреннем мире и прислушайтесь к своим желания.

Космический совет: прислушайтесь к своим желаниям.

♋ Рак

Если вас давно мучает какая-то проблема, подумайте, как изменить подход к ее решению. Если речь о здоровье, то в ход можно пустить альтернативную медицину. А если страдает душа, то в этим могут справиться медитации. В любом случае не стоит откладывать в долгий ящик то, что вас беспокоит.

Космический совет: придумайте новый подход к решению своих проблем.

♌ Лев

Если вы чувствуете, что энергия заканчивается, пора создать новые условия для ее накопления. Возможно, преодоление трудностей будет нелегким. Но результат не заставит себя долго ждать. Грядут перемены, к которым стоит хорошо подготовиться. Подумайте, на чем вы хотите сосредоточиться прямо сейчас? А когда решите, начинайте действовать.

Космический совет: создайте условия для накопления энергии.

♍ Дева

Ваши инстинкты никогда вас не обманут, Девы. Если вы чувствуете, что в действиях окружающих есть подвох, то стоит им на это указать. Доверьтесь своей мудрости, и она не подведет вас.

Космический совет: доверьтесь своей мудрости.

♎ Весы

Иногда все получается лучше, чем мы себе представляем. Помните это. И не программируйте себя на неудачи. Посмотрите на них свысока. Вы поймете, что в сейчас в силах справиться с любой бедой. Если кто-то хочет вас обидеть — не опускайтесь до его уровня. Переступите все плохое и идите дальше.

Космический совет: простите своих обидчиков.

♏ Скорпион

Вам стоит взглянуть на жизнь через призму мудрости и признать все пути, с помощью которых вы преодолели собственные ограничения. Развивайтесь дальше, трансформации на этом не заканчиваются. Звезды советуют не бояться раскрыть свой потенциал. Вы можете многое. Единственные проблемы, которые могут помешать — финансовые. Но и с ними вы скоро справитесь.

Космический совет: не бойтесь раскрыть свой потенциал.

♐ Стрелец

Примите то, что не можете изменить. И вам станет намного легче жить. Ваша суперспособность — подавать окружающим правильный пример. Постарайтесь проследить связь между душой, разумом и сердцем. Тогда вы сможете стать счастливым, и научить этому чувству других.

Космический совет: примите то, что не в силах изменить.

♑ Козерог

Прислушайтесь к тому, что говорит ваша душа. Вы точно знаете, чего хотите. Чтобы воплотить свои желания в жизнь, нужно разработать план действий и поднакопить сил. После этого любое начинание будет по плечу.

Космический совет: разработайте план действий.

♒ Водолей

Если люди захотят быть в вашей жизни, они это сделают. Не стоит принуждать кого-то к дружбе или отношениям. Займитесь собой. Освойте новое хобби, выучите иностранный язык, забудьте, что значит жить для других. Только так вы станете счастливее. Все, что ваше — от вас не уйдет.

Космический совет: займитесь собой.

♊ Рыбы

У каждого человека есть что-то, что его ограничивает. Разберитесь, что мешает вам идти вперед. Не говорите «да», когда хотите сказать «нет». Иногда можно отказать кому-то в помощи и потратить время на себя. Звезды говорят, что этот день — лучшее время для любви к самому главному человеку в вашей жизни. И не переживайте о том, что о вас подумают окружающие. Иногда уединение — лучшее лекарство от всего.

Космический совет: не переживайте о том, что думают окружающие.

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