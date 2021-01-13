«Бандит» и однолюб со зловещим взглядом: жизнь и судьба актера Дениса Карасева

Фото: ТАСС / Веремейчик Константин

Актер из «Притяжения», «Мы из будущего 2» и «Зеленого фургона» скончался в своей квартире в Москве на 58-м году жизни.

Актер Денис Карасев умер 13 января в своей квартире в Москве — ему было 57 лет. Смерть артиста стала большой неожиданность для многих — все произошло внезапно. Кем был Карасев, какой была его творческая карьера и личная жизнь?

Детство и юность

Считается, что Карасев родился в эстонском Силламяэ в 1963 году. Но на самом деле он появился на свет в Иркутской области, и только после этого родители перебрались с малышом на новое место жительства.

С детства он был артистичным, имел хороший слух, так что поступил в музыкальную школу, где успешно прошел всю ее программу. Склонность к игре в театре и к музыке не мешала ему активно заниматься спортом. Благо, что Карасев с юных лет был крепким и высоким.

По окончании школы юноша поступил в Ленинграде в строительный институт. Однако уже на следующий год бросил его, попав в ГИТИС в мастерскую Андрея Гончарова. Параллельно с ним учились на другом потоке такие известные актеры как Ольга Прокофьева, Анатолий Лобоцкий и Дмитрий Певцов.

Начало карьеры

После окончания ГИТИСа Карасев поступил на службу в театр имени Маяковского, а после армии перешел к режиссеру Марку Захарову в Ленком. На несколько лет он связал себя с игрой на сцене — спектакли с его участием были яркими и заметными. После «Собачьего вальса» и «Чумы на оба ваши дома» Денис начал пробовать и сам ставить пьесы.

Но тут вмешалось кино. Стройная фигура, рост под два метра, пронзительный взгляд его светлых глаз — такую фактуру не хотели упускать и кинорежиссеры. Из-за необычной внешности ему давали играть бандитов — эта тенденция сохранялась почти всю его актерскую карьеру.

В 1989 году он сыграл в короткометражном фильме «Иной», годом позже — в «Русской рулетке» с Еленой Яковлевой. Но настоящий успех ждал его в 1992 году. Он снялся с самим Арменом Джигарханяном в криминальной драме «Катька и Шиз» Тиграна Кеосаяна. Эта и несколько последующих ролей закрепили за ним преступный образ на экране.

Новый век

В 2000-е Денис Карасев играл преимущественно второстепенные роли, обычно в сериалах и многосерийных фильмах. Затем были «Сволочи», «В круге первом», «Мы из будущего 2» и другие картины.

Он мечтал рассказать свою версию битвы про Сталинград. Неоднократно сообщал об этом и планировал быть на проекте режиссером. Однако его мечте так и не суждено было исполниться. Зато он засветился в «Притяжении» Федора Бондарчука, сыграв роль генерала ВКС.

Сам Карасев не стеснялся того, что его берут на похожие роли — преступников, злодеев или военных. Он утверждал, что сыгранная талантливо роль всегда радует его. Поэтому он соглашался на подобные предложения снова и снова.

Последними яркими ролями Дениса Карасева были съемки в «Зеленом фургоне», сериале «Грозный» и «Легенда Феррари». А вот работа над драмой по повести Александра Солженицына и восьмым сезоном «Склифосовского» могла быть и не окончена.

Одна любовь навсегда

Красавец Денис Карасев предпочитал скрывать от поклонников свою личную жизнь. А там нет ничего криминального — он был однолюбом. Еще в молодости актер познакомился на улице с коллегой по цеху — актрисой Кариной Золотовой.

Они поженились, и супруга некоторое время снималась в кино и играла в театре. У них родился сын Данила, который в актеры идти не захотел. Вместо этого Карасев-младший стал юристом и рано женился. Так что на момент смерти покойный актер успел порадоваться внучке.

Интересные факты

Многие думают, что для поддержания стройности и отличной формы Карасев много времени уделял спорту. Но на самом деле атлетическое телосложение было у него от природы, а в тренажерный зал его было не загнать, пишет «24СМИ». Все потому, что в юности он слишком много сил потратил на занятия плаванием и легкой атлетикой.

Его «двойником» фанаты считали актрису из «Интернов» Светлану Камынину.

Карасев играл с Жераром Депардье. В 2014 году вышел триллер «Виктор», посвященный истории криминального авторитета. Карасев исполнил там одну из ролей.

Ранее 5-tv.ru писал, что скончался актер из сериалов «Магомаев» и «Небо в огне» Браматкин.