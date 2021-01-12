«Тела в подъезде и на улице»: жуткие подробности пожара в доме в Екатеринбурге

Фото, видео: 66.mchs.gov.ru; 5-tv.ru

На месте ЧП спасатели развернули оперативный штаб. В результате пожара погибли восемь человек, в том числе ребенок.

Один ребенок и семеро взрослых погибли в результате мощного пожара в жилой многоэтажке в Екатеринбурге. 5-tv.ru публикует кадры с места событий.

66.mchs.gov.ru

По имеющейся информации, ЧП произошло около трех часов ночи 12 января в доме номер семь, в микрорайоне ЖБИ на Рассветной улице. Прибывшие на вызов пожарные определили, что очаг возгорания находится на втором этаже. Подъезд многоэтажки был полностью в дыму. Спасатели приступили к немедленной эвакуации людей. Из горящей квартиры в первые минуты были вынесены пять человек, среди которых был ребенок. Медики приступили к реанимационным мероприятиям.

«Несколько машин скорой помощи и пожарные расчеты приехали к месту инцидента. Тела лежат прямо в подъезде и на улице», — ужасались очевидцы в беседе с E1.RU.

Всего из горящего подъезда было вызволено 90 человек, в том числе девять детей. 52 человек удалось спасти благодаря маскам дыхательных аппаратов. Всех эвакуированных размещали в пожарных машинах во избежание обморожения. Вскоре на месте был развернут пункт временного пребывания.

«Площадь пожара составила 30 квадратных метров, распространение огня за пределы квартиры пожарные не допустили. В 03:50 по местному времени пожар был локализован, 04:06 открытое горение ликвидировано. На месте пожара находится начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Виктор Теряев», — отмечалось в сообщении МЧС.

Спасти семерых взрослых из горящей квартиры не удалось. Вынесенный пожарными на руках ребенок, которому на вид семь лет, скончался в карете скорой помощи. Еще один подросток примерно 16-ти лет был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Что послужило причиной возгорания — доподлинно неизвестно. На месте работают сотрудники экстренных спецслужб и психологи. Устанавливаются личности погибших.

По некоторым данным известно, что один человек скончался в квартире, двое на лестничной клетке, еще пятеро погибли этажами выше, вероятнее всего, от отравления угарным газом.

Ранее 5-tv.ru сообщал о четверых погибших и 42 пострадавших в результате жуткого ДТП с военными автобусами и самосвалом в Подмосковье.