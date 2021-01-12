🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 января, Луна в Козероге благоволит заключению сделок и закрытию старых долгов. Будьте предельно внимательны к здоровью — могут обостриться заболевания.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 января, на убывающей Луне важно разобраться со всеми отложенными делами. Не встревайте в авантюры — это может грозить реальной опасностью. Будьте благосклонны к окружающим, но не ведитесь на провокации.

♈ Овен

Уделите максимум внимания развитию любимого дела, Овен. Вас терзают сомнения, будет ли отдача? Не сомневайтесь, вы — на правильном пути! Будете ли вы собирать команду, чтобы реализовать проект или действовать в одиночку — неважно. Вскоре получите приятные дивиденды! Главное — не останавливайтесь.

Космический совет: уделите внимание совершенствованию навыков.

♉ Телец

Вам необходимо учиться жить самостоятельно, Телец. Вы слишком ведомы, и это негативно сказывается на всех сферах. Будь то работа, любовные отношения, дружба — прекратите потакать окружающим! Вы можете и должны научиться давать отпор. В противном случае успеха не видать.

Космический совет: самое время начать жизнь с чистого листа.

♊ Близнецы

Этот день идеален для самопознания, Близнецы. Вам необходимо пересмотреть отношение к происходящему, сделать выводы, избавиться от гнетущего груза. Не бойтесь смелых решений, ведь ваше счастье — в ваших руках. Помните: никто не идеален. А потому вы вправе делать то, что просит душа.

Космический совет: следуйте зову сердца и не бойтесь спонтанности.

♋ Рак

Вы находитесь в затруднительном положении, Рак. С одной стороны, все так, как прежде. С другой — вам хочется чего-то большего, но нет возможностей для претворения мечты в жизнь. «Почему так происходит?» — все время спрашиваете вы. Ответ банален: это — закон природы. Все приходит в свое время. Подумайте, что ситуация могла бы быть хуже, будь все по-вашему.

Космический совет: отнеситесь к желаниям настороженно, не торопите события.

♌ Лев

Ваше великодушие — своего рода суперсила, которая поможет преодолеть любые препятствия. Единственное, что может разрушить эту идиллию — вмешательство извне. Не забывайте, что вы — состоявшийся человек, со своими принципами и амбициями. Не идите на поводу на окружающих. Звезды напоминают: даже близкие люди могут вас эксплуатировать.

Космический совет: научитесь ставить границы в общении с окружающими.

♍ Дева

Вы нуждаетесь в любви и заботе, Дева. Если есть рядом кто-то, способный унять вашу душевную боль, — бегите к нему. Если нет — забудьтесь прекрасными романтическими фильмами или окунитесь в мир книг и красивых историй. Окружите себя сегодня исключительно благостной атмосферой. Вы нуждаетесь в «подзарядке».

Космический совет: будьте собой, не скрывайте эмоций.

♎ Весы

В последнее время вы чувствуете апатию. Конечно, начало года — непростой период. Важно собраться с мыслями, расставить новые приоритеты. Сложно начинать все с ноля, как и возводить замок, если даже нет фундамента. Но время идет, и проблемы решаются сами собой. Вселенная успокаивает: совсем скоро жизнь наладится. Вас ждут приятные сюрпризы!

Космический совет: на все есть свои причины: найдите их, чтобы обрести спокойствие.

♏ Скорпион

Чрезмерная активность может вам навредить, Скорпион. Звезды отмечают: пора сбросить «скорость», пока вас не выкинуло за пределы «гоночной трассы». Не поймите неправильно: все должно быть в свое время. Вы можете очень сильно желать чего-то, но если форсировать события, «журавль» так и останется в небе.

Космический совет: лучшее, что можете сделать сегодня, — «плыть по течению».

♐ Стрелец

Вы на финишной прямой, Стрелец. То, чего так желали, скоро исполнится. Феерия от победы может затмить даже самый трезвый разум, поэтому подумайте, что будете делать, после покорения «Олимпа». Этот день прекрасно подходит для планирования. Запомните: если у вас не будет четкой стратегии, других вершин не достичь.

Космический совет: подумайте о будущем, не пускайте все на самотек.

♑ Козерог

В жизни так случается, Козерог, что нечто, приносящее удовольствие, одновременно может и сильно ранить. Чтобы не таить обиду, примите разочарование как некий неотъемлемый этап. Ведь так вы познаете разные стороны того самого «нечто». Возможно, для осознания этого вам нужно сделать небольшую паузу. Сейчас — самое время.

Космический совет: не корите себя за неверно сделанный выбор, это — бесценный опыт.

♒ Водолей

Сравнивать себя с окружающими — дело неблагодарное, Водолей. Всегда и в любом деле найдется тот, кто на голову выше. Тогда зачем страдать из-за этого? Вместо того чтобы тратить драгоценные минуты на самокопание, займитесь полезными делами. Например, решите, что необходимо сделать вам в первую очередь, чтобы добиться цели.

Космический совет: прекратите искать в себе изъяны, займитесь работой.

♊ Рыбы

Вы чувствуете небывалый прилив сил, Рыбы. Если ранее понимали, что сильно «загнались» и более нет ресурсов для перехода на новый уровень, то теперь ситуация в корне изменилась. Действуйте, творите, любите — делайте все, что направлено на созидание. У вас есть все шансы быть по-настоящему счастливым.

Космический совет: сделайте все ради мечты или откажитесь от нее.

Ранее 5-tv.ru публиковал прогноз на 2021 год для всех знаков зодиака от Василисы Володиной.