Умерла первая жена писателя Василия Шукшина

Фото: Instagram @olgavolosovtseva

Мария Шумская проживала на Алтае, откуда был родом и сам литературный деятель. Супруга писателя скончалась в возрасте 90 лет.

Первая супруга писателя Василия Шукшина, школьная учительница Мария Шумская, умерла на Алтае на 91-м году жизни. Трагедия произошла еще 7 января. Об этом на своей странице в Instagram сообщила местный депутат Ольга Волосовцева.

«Не стало доброй, интеллигентной, красивой, обаятельной, любимой многими учениками Марии Ивановны Шумской. В июле 2020 года она отметила 90 — летний юбилей и не планировала умирать», — написала Волосовцева.

По ее словам, у Шумской «не выдержало сердце». Ученик первой жены Шукшина уверен, что женщина могла бы выжить.

«Можно же было что-то сделать, она еще хотя бы полгода еще пожила. У нее зрение было хорошее, она при памяти была», — резюмировал он.

Похороны Марии Шумской состоялись 9 января.

Instagram @olgavolosovtseva

Мария Шумская — первая официальная жена писателя и актера Василия Шукшина. Они познакомились в юности и расписались в 1955 году, когда 26-летний студент ВГИКа Шукшин приехал на первые каникулы из столицы в родное село.

Школьная учительница не захотела ехать за мужем в Москву, а он быстро нашел ей там замену. Но развода супругу она никогда не давала — все последующие браки Шукшин заключил, предварительно «потеряв» паспорт со штампом о браке. Всю жизнь Шумская прожила в селе на Алтае, работала учителем в школе.

Ранее 5-tv.ru писал, как Прохор Шаляпин раскритиковал Шукшину за то, что она чернит имя отца.