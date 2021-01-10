🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 января, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 января, Луна в Раке символизирует наступление периода затишья и стабильности. Но будьте аккуратны с деньгами.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 января, полная Луна в созвездии Рака — идеально время для монотонной работы. Полезно сегодня помедитировать, сходить на массаж и заняться здоровьем. Брать деньги в кредит строго запрещается. Лучше — заняться планированием бюджета.

♈ Овен

Этот день вы, Овен, проведете в раздумьях. Мысли будут разные: от вопросов о самосовершенствовании до разбора прошлых ошибок. Вполне возможно, что сегодня вы засомневаетесь, а верной ли дорогой пошли, избрав ту или иную профессию, выбрав друзей и товарищей. Однако сильно переживать по этому поводу не стоит: в вашей жизни — светлая полоса. Гордитесь этим и, по возможности, делитесь счастьем с другими.

Космический совет: не зацикливайтесь на проблемах.

♉ Телец

Когда мы сталкиваемся с преградой, Телец, неминуемо теряем контроль над собой. Вполне возможно, сегодня вы погрузитесь в совершенно необычную для вас обстановку. Хорошо это или нет — решать только вам. Однако помните: хоть иногда вы должны соглашаться на эксперименты. Впрочем, ничего не случится, если захотите оставить все, как есть.

Космический совет: принимая решения, не думайте, что о вас будут говорить.

♊ Близнецы

Близнецы, нет ничего в том, чтобы быть оторванным от толпы, немного сумасшедшим, оригинальным. Может, все эти годы окружающие делали что-то несусветное и лишь вы действовали правильно? Сегодня звезды призывают вас быть более терпимым к самому себе. Не нужно трагизма — все идет по правильному сценарию.

Космический совет: займитесь любимым делом.

♋ Рак

Этот день будет максимально плодотворным для вас, Рак. Необходима максимальная концентрация и терпимость. Вы в шаге от крупной сделки. Так не позвольте же оппонентам вырвать победу из ваших рук. Будьте настойчивы, но сдержанны при реализации идеи.

Космический совет: сосредоточьтесь на одном проекте, который может привести дивиденды.

♌ Лев

Лев, вам кажется, что в последнее время вашу жизнь кто-то поставил на паузу. Не решаются проблемы на работе, трудности в любовной сфере. Вселенная шепчет: не отчаивайтесь. Возможно, это — период перезагрузки. Вам стоит морально подготовиться к новым приключениям. Не исключены и приятные сюрпризы!

Космический совет: приготовьтесь к неожиданным поворотам в делах.

♍ Дева

В вашей жизни сейчас все вверх дном, Дева. Однако бояться не стоит! Порой проблемы кажутся нам слишком большими, а все потому, что не умеем вовремя взглянуть на ситуацию извне. Вместо того чтобы жаловаться на судьбу сегодня, постарайтесь принять все ее дары с благодарностью. Ведь, как известно, что нас не убивает — делает сильнее.

Космический совет: в любых ситуациях действуйте осторожно, но решительно.

♎ Весы

Вы можете миллионы раз перечитывать самые умные книги, но ни одно произведение не даст вам столько знаний, сколько собственный опыт, Весы. Сегодня вы в сомнительном положении: чего-то боитесь, на что-то не решаетесь. Вселенная подскажет выход: вы точно знаете, чего хотите и совершенно точно можете это реализовать. Так зачем загонять себя в депрессию?

Космический совет: ваша мудрость поможет преодолеть любые препятствия.

♏ Скорпион

Скорпион, за последние месяцы вы неслабо прокачали свой профессионализм. В какой-то момент вы сознательно решили менять жизнь к лучшему, и первые успехи не могут не радовать! Так чего же ждать? Пора переходить ко второй стадии развития: избавление от лишнего. И помните: порой, «на свалку» нужно отправлять не только вещи. Иногда полезно провести ревизию среди близкого окружения.

Космический совет: избавьтесь от всего лишнего вокруг себя.

♐ Стрелец

Прекрасные возможности стучатся в наши двери нечастно, Стрелец. Скорее, даже очень редко. Не будьте глупцом: смело соглашайтесь на авантюры, особенно, если речь идет о деле вашей мечты. Сделайте все возможное, чтобы ваша мечта начала притворяться в жизнь. Смелее!

Космический совет: скажите «да!» всему, что сегодня предлагает вам Вселенная.

♑ Козерог

Козерог, вашу эмоциональную стабильность подорвал конфликт с близким человеком. Так случается, что люди нас огорчают. Но что поделать? Ведь это мы ожидали от них многого, они же ничего не обещали… Настало время смириться с тем, что произошло. Не бойтесь прощать и отпускать. От этого станет лишь спокойнее.

Космический совет: простите старые обиды и начните день с чистого листа.

♒ Водолей

Водолей, согласитесь, приятно, когда ты о чем-то только подумал, а мечта вдруг осуществилась? Это называется — оказаться в нужное время в нужном месте. Думаете, случайности случайны? Ничего подобного! Вы имеете лишь то, что заслуживаете. Неплохо бы и построить другие, далекоидущие и не менее амбициозные планы.

Космический совет: творите, любите, дружите — наслаждайтесь чувствами и эмоциями.

♊ Рыбы

Эти выходные, Рыбы, будут для вас крайне удачными. Вы, наконец, чувствуете себя в безопасности. И ее обеспечивают прекрасные люди — ваши близкие. Какая бы не случилась беда, они всегда рядом. Ваша надежда и опора. Не пренебрегайте любимыми. Будьте к ним благосклонны.

Космический совет: проведите выходной в окружении дорогих сердцу людей.

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