«Огромная лужа крови»: Очевидец о трагедии при катании на ватрушках в парке Петербурга

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; 5-tv.ru

По словам Марии Карсеки, подобные инциденты происходят уже не первый раз.

Очевидица прокомментировала трагедию, произошедшую на Театральной улице в Санкт-Петербурге. В результате катания на ватрушках в парке, согласно предварительной информации, один человек погиб и трое пострадали. Как рассказала в интервью 5-tv.ru Мария Карсека, компания молодежи решила повеселиться и, не подозревая об опасности горки, принялась получать адреналин, скатываясь по снежным склонам. В конце концов любители зимних аттракционов оказались на больничной койке. Одного из приятелей врачам спасти не удалось.

«Мы гуляли в парке, катались на лыжах, решили подойти к горке, которая менее опасная. Потом мы увидели испуганных людей, семью, они рассказали, что случилось происшествие. Тут же увидели скорую, МЧС, уже носилки несли. Эта семья нам рассказала, что пострадали трое. Далее мы увидели, что уже девушку несут на носилках. Она была прикрыта, глаза были закрыты, не шевелилась, похоже, у нее серьезная травма была», — вспомнила очевидица.

По словам Марии Карсеки, окружающая обстановка наводила ужас. Возле дерева осталась огромная лужа крови. Посетители парка были в панике.

«Женщина с ребенком рассказала, что очень сильно ударилась группа молодежи на связанных ватрушках. С большой горки она съехала, с которой очень опасно съезжать. Ударились о дерево. У девушки перелом позвоночника констатировали врачи, а у парня черепно-мозговая травма. Обратили взгляд к дереву — там была огромная лужа крови», — поделилась свидетельница событий.

Ей удалось узнать некоторую информацию о пострадавших.

«Насчет пострадавшего парня — сказали, что ему 27 лет, что удар был настолько сильный, что будто бы из головы было видно даже содержимое. Судя по всему, все крайне серьезно и, возможно, парень не выживет. У девушки перелом позвоночника», — добавила Мария.

Впрочем, больше всего женщину возмущает тот факт, что администрация парка никак не реагирует на подобные инциденты, хотя такое происходит не первый раз.

«Это уже не первый раз на этой горке происходит, мы живем неподалеку уже более 20 лет. Люди травмируются, погибают просто по незнанию. <…> Администрация парка никаких мер не принимает», — подытожила очевидица.