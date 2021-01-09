Появилось видео с пассажирами индонезийского самолета перед крушением

Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus Ohlenschläger; Instagram @ratihwindania

В ролике, опубликованном в сети незадолго до вылета, видны радующиеся дети.

Пассажиры самолета авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевшего крушение в Индонезии, делились в соцсетях видео из аэропорта перед вылетом.

В одном из роликов, опубликованных в Instagram женщиной, летевшей злополучным рейсом, видны радующиеся дети. Были ли они в числе пассажиров разбившегося лайнера, неизвестно.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, направлявшийся из Джакарты в Понтианак, упал в воду через несколько минут после взлета недалеко от острова Серибу.

В предполагаемом месте крушения местные жители обнаружили останки тел и обломки фюзеляжа.

Согласно данным специализированного портала Airlive, на борту самолета находились 62 человека, в том числе семеро детей, трое младенцев и шесть членов экипажа. Количество пассажиров еще уточняется.

Посольство РФ в Индонезии сообщило, что по предварительной информации россиян на борту не было.