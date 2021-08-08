ТОП-5 знаков зодиака мужчин со сложным характером

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С такими партнерами всегда нужно быть начеку. Сейчас они добры и нежны, а через минуту скажут все, что о вас думают.

Жить с некоторыми мужчинами очень непросто. Кто-то может стать надежным партнером, а кто-то превратит вашу жизнь в пороховую бочку. Астролог Анна Зорина назвала в Instagram знаки зодиака, представители которых те еще «сложные штучки».

Рак

Больше всего в жизни мужчины-Раки не любят нести ответственность. Поэтому их выбирают дамы, готовые решать все вопросы самостоятельно. Зато Раки любят, когда их держат «на поводке». Мужчины, рожденные под этим знаком, хотят быть за спутницей, как за каменной стеной. Единственное, в чем проявляется их характер, — в ревности. Раки любят, когда избранница предоставляет полный отчет о своих действиях.

Водолей

Они легки на подъем, особенно в создании невыносимой атмосферы. Водолеи готовы ежедневно доставать своих дам. Делают они это с огоньком. Это про них поют в известной песне: «Фантазер, ты меня называла». Они всегда готовы придумать что-то новое и никогда не повторяются в своих претензиях.

Козерог

Самолюбивый знак. Самолюбие Козерогов всегда идет в одном флаконе с тонкой душевной организацией. Мужчины-Козероги ничего не требуют от себя, зато к окружающим у них полно претензий. Отсюда манера строить из себя надзирателя и поборника принципов. Свою половинку Козероги будут в основном третировать, а в моменты прекрасного настроения, могут похвалить. Но такое случается редко.

Дева

Мужчины-Девы сотканы из противоречий. Они умны и занудны, терпимы к чужим слабостям и обидчивы, склонны к самокритике и полны комплексов. Ситуацию спасает умение здраво смотреть на мир. Представители этого знака недоверчивы и ревнивы. Поэтому чаще всего они вступают в брак в зрелом возрасте.

Овен

С Овнами не расслабишься. Они всегда немножко не уверены в том, что рядом находится достойная спутница. И если мужчины-Овны находят изъян в своей даме, то не скажут об этом сразу. Они скроют свое недовольство под маской вежливости. Но если проблемных мест и неподходящих качеств накопится много, то Овны неожиданно «вывалят» на возлюбленных весь этот груз. И никакого «прости» от представителей этого знака ждать не стоит.

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