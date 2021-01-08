Рунический гороскоп на неделю с 11 по 17 января для всех знаков зодиака

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Рунический провидец Игорь Вечерский поделился прогнозом и дал руководство к действию на ближайшую неделю.

Некоторые считают, что рунические гороскопы могут предсказать будущее точнее, чем гадание по звездам. Однако правильно толковать значение рун способны немногие — рунический провидец Игорь Вечерский из их числа. Он неоднократно предсказывал события из жизни звезд, а также раскрывал, когда и где произойдут природные катаклизмы.

Специально для 5-tv.ru провидец составил рунический гороскоп на предстоящую неделю.

Овен

Йера, феху и альгиз говорит о том, что проделанная в это время работа, в чем бы она ни заключалась, и как бы она ни проводилась, обязательно принесет хороший результат. Поэтому данный период подходит не только для активного хорошего отдыха, но и также для некоторых серьезных дел.

Телец

Ингуз, лагуз перевернутый и манназ советует провести это время в повышенной эмоциональной среде, создать то настроение, которого вам давно не хватало. И не стараться реализовать все необходимые вопросы прямо сейчас, потому что для этого еще не сложились обстоятельства, которые придут чуть позже.

Близнецы

Наутиз, ингуз и эваз рекомендует отправиться на отдых, либо заняться какими-то деловыми переговорами, связанными с поездками. В это время вы сможете вдохновить людей для достижения своей цели. Однако, план может быть реализован только в будущем, потому что сейчас не все ресурсы находятся в вашем распоряжении.

Рак

Наутиз, ингуз и эваз говорит о том, что это время следует провести не предпринимая активных действий. Возможно, принесут хороший результат изменение обстановки и привнесение нового в свою жизнь. Также проявится некое созидательное начало, которое поможет вам укрепить уже состоявшиеся отношения и наладить новое взаимодействие с другими людьми.

Лев

Лагуз перевернутый, перевернутая феху и турисаз перевернутый предупреждает о возможности нерациональных трат и призывает к экономии в расходовании материальных ресурсов, чтобы сохранить их для будущих важных дел. Хотя в то же время он говорит и о том, что вы сможете преодолеть финансовые проблемы и достичь успеха.

Дева

Эйваз, дагаз и перевернутый альгиз советует вам начать менять свое будущее сегодня, принимать решения, которые в дальнейшем приведут к изменению сложившегося хода событий и принесут новые достижения. Сейчас сложился подходящий период, однако необходимо помнить о безопасности всех совершаемых вами поступков.

Весы

Перевернутый уруз, манназ и вуньо советуют не взваливать на себя непомерную ношу большого количества дел и заняться личной сферой, пространством вокруг себя. Это нужно для того, чтобы приобрести комфортное состояние души и тела, для того, чтобы сформировать будущий потенциал. Также вы сможете на этой неделе найти необходимого вам человека для реализации своих задач.

Скорпион

Эваз, альгиз перевернутый и эйваз рекомендует вам не принимать резких решений, не вступать в рискованные мероприятия. Хотя, в то же время, из этих необдуманных действий вы можете извлечь определенную пользу. Но в данный период риски слишком высоки, для того чтобы использовать их в полной мере.

Стрелец

Тейваз, турисаз и беркана советует вам на этот период спланировать важные дела и совершить активные действия, которые могут принести хороший результат. Потому, как у вас сейчас сложился большой потенциал положительных возможностей, который вы реализуете в дальнейшей перспективе.

Козерог

Хагалаз, феху перевернутая и урус советует вам в случае наступления финансовых проблем, не останавливаться на достигнутом, идти вперед. Те потери, которые были в прошлом в материальной сфере, должны компенсироваться в будущем. Потому, как у вас сейчас закладывается потенциал для достижения новых вершин. Вам необходимо начать некоторое новое движение и определиться с ориентирами. Четко направить свои усилия.

Водолей

Перевернутая вуньо, перевернутая кено и наутиз советует вам не быть слишком требовательными к себе и, оглянувшись назад, оценить в полной мере достигнутые результаты. В то же время, стоит сконцентрироваться на нехватке ресурсов для еще большего развития и контроля над создавшимся положением. То есть сейчас лучше взять ответственность за свою жизнь.

Рыбы

Гебо, эваз и перевернутая перто дает вам возможность наладить прекрасные отношения в этот период, начать совместный проект, организовать мероприятия. Однако, следует быть осторожным в сфере распространения информации и не пытаться сейчас открывать какие-то новые дела, потому что не все из них готовы реализоваться именно на этой неделе.

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