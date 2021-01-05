ТОП-5 главных стерв среди знаков зодиака

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Некоторым представительницам астрологической дюжины на роду написано доводить окружающих до белого каления.

Некоторые женщины могут вывести из себя даже святого. И дело вовсе не в особенностях характера — виноваты звезды! Астролог Ален Шахсу рассказал, представительницы каких знаков зодиака — прирожденные стервы.

Скорпионы

Репутация у Скорпионов не самая лучшая — упрямство, несгибаемость, нежелание уступать. И звание главной стервы всего астрологического круга по праву принадлежит именно женщинам-Скорпионам. Их острый, как жало, язычок способен вывести из равновесия даже самых спокойных людей. Они подмечают слабые стороны собеседника и способны ударить в самое больное место. Правда, поступают так Скорпионы чаще всего в процессе защиты или в ответ на причиненное им зло. Однако и в приступе дурного настроения они способны довести до слез любого.

Рыбы

Многие считают представительниц знака Рыб добрыми, милыми барышнями, но все это лишь прикрытие. От природы им свойственна стервозность характера, так что рано или поздно она выплывает наружу. Как правило, все заканчивается слезами и скандалом, разрывом дружеских, любовных и рабочих отношений. При этом сразу после очередного приступа они вновь умело прикидываются безобидными. Но надолго их не хватает.

Львы

Этот королевский знак зодиака всегда окружен вниманием. У Львиц много приятельниц и знакомых, перед которыми они стараются держать марку. Как бы они ни создавали себе репутацию благородных дам, рано или поздно эта маска будет сорвана. Женщины-Львы любят обсуждать других, сплетничать, смеяться над чужими неудачами. Но если указать им на такое поведение, Львицы будут возмущены. Ведь они-то ничего плохого ввиду не имели, плохие — все остальные.

Стрельцы

Женщины этого знака зодиака частенько «включают стерву». Но делают это обычно не из-за плохого характера, а по привычке. Им нравится судить других, доводить кого-то до белого каления или расстраивать. Подобное поведение радует Стрельцов и даже успокаивает их.

Водолеи

Переключение настроения с милой собеседницы на эталонную стерву происходит у Водолеев в мгновение ока. Они даже порой не замечают, как при разговоре начинают обижать людей, обсуждать их слабые стороны. Способность уколоть и оскорбить у многих Водолеев в крови, но сами они не считают себя злыми. Часто представительницы этого знака зодиака расстраиваются, не понимая, почему окружающие их не любят.

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