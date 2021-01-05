🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 января, для всех знаков зодиака

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Сегодня, 5 января, убывающая Луна в знаке Весы сопутствует отдыху и располагает к расслабленному настрою.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 января, убывающая Луна находится в знаке Весы. Подходящее время для отдыха после напряженной работы. Сегодня лучше не начинать крупных проектов, а завершить начатые. Многих будут одолевать сомнения, принятие важных решений лучше отложить.

Бизнесменам в этот день будет сопутствовать удача в вопросах делового сотрудничества. В общении с партнерами и потенциальными клиентами будут царить взаимопонимание, вероятность конфликтов и разногласий крайне мала.

♈ Овен

Ваше положение на данный момент гораздо лучше, чем кажется. Ваш опыт подарил мудрость — больше вы не совершите глупых ошибок, а если все и пойдет не по плану, вы не станете делать из этого трагедию. Прислушайтесь к внутреннему голосу, он подскажет направление, в котором вы достигнете успеха. Вам открыты бесконечные возможности. Не упустите свой шанс.

Космический совет: откройтесь новым возможностям, у вас огромный потенциал!

♉ Телец

Тельцы слишком обеспокоены финансовыми вопросами и ролью денег в жизни. Поверьте, она не настолько велика. Одержимость доходами и потерями уводит вас все дальше от истинного предназначения и не позволяет ощутить другое «богатство». Ваши таланты и идеи помогут реализоваться в творчестве и достигнуть немалых высот. Так что отбросьте навязчивые мысли и работайте над важными в данный момент проектами.

Космический совет: меньше беспокойтесь о деньгах, уделите внимание работе и творчеству.

♊ Близнецы

Близнецы могут оказаться близки к депрессивным состояниям в связи с загруженностью на работу и в других сферах жизни. Пусть вы любите все проблемы решат самостоятельно, но сейчас для этого не лучшее время. Поймите, попросить помощи не стыдно, а порой просто необходимо. И тем более не стоит отказываться от поддержки со стороны близких и сослуживцев. Позитивный настрой и открытость помогут пережить бурю.

Космический совет: не отказывайтесь от помощи коллег и близких.

♋ Рак

Вы уже понимаете, что и кто может заставить вас сомневаться в собственных силах. Это знание должно стать главным помощником сегодня. Задумайтесь, можно ли переубедить в перспективности идеи уверенного в себе человека? Нет! Так станьте уверенными, Раки. Не обращайте внимания на пересуды вокруг вас, действуйте по плану и не сомневайтесь в успехе!

Космический совет: поверьте в свои силы, это поможет достигнуть заветной цели.

♌ Лев

У вас есть большой план, и он кажется перспективным во всех отношениях. Но пора уже переходить от мечтаний к действиям. Львам необходимо отвлечься от повседневной суеты и мелких неурядиц и посвятить себя главной идее. Вспомните о благе, подаренном вам Вселенной, поблагодарите ее и двигайтесь к намеченной цели широкими уверенными шагами.

Космический совет: поменьше внимания к деталям, сосредоточьтесь на глобальных планах.

♍ Дева

Девам порой трудно отвлечься от темных мыслей. Особенно, если в последнее время неудачи шли одна за другой. Но только позитивный настрой поможет вам двигаться дальше. Так что в хаосе дней иногда стоит смириться, расслабиться, отвлечься и предаться самым приятным занятиям. Вспомните радостные моменты, не оправдывайтесь и не корите себя. Просто наслаждайтесь жизнью.

Космический совет: займите позицию наблюдателя и сконцентрируйтесь на позитивных эмоциях.

♎ Весы

Ваш потенциал огромен, ваши силы неиссякаемы. Только так нужно размышлять, чтобы добиться всех поставленных целей. Также важно принимать новые повороты жизни, соглашаться с уроками, которые она дает. Все это создает бесценный опыт, дарит мудрость и приближает к равновесию в душе. Подумайте, от каких шаблонов и мыслей хотите избавиться, запишите их, сожгите листок и забудьте.

Космический совет: не сопротивляйтесь переменам, все к лучшему.

♏ Скорпион

Вы потратили много времени на бесплотные мечты, забыли о своих талантах и амбициозных планах. Пора наверстать упущенное. Многие Скорпионы задумывались в прошлом о собственном бизнесе, но так и не осмелились начать дело. Самое время погрузиться в эти планы, ведь столько мелочей нужно предугадать, столько рисков предусмотреть. Прежде чем инвестировать в индивидуальный проект, нужно серьезно его продумать. Займитесь этим, сегодня Вселенная дарит вдохновение.

Космический совет: хорошее время для старта планирования собственного бизнеса.

♐ Стрелец

Стрельцы, вы слишком серьезны. Хватит наводить порядок и пытаться все разложить по полочкам. Иногда нужно просто пустить все на самотек и расслабиться. Займитесь творчеством, сделайте что-то приятное только для себя. Это так полезно! Ловите вдохновение, почувствуйте себя деятелем искусства, а уборка подождет.

Космический совет: вам нужен творческий беспорядок и свобода действий, а не тотальный контроль!

♑ Козерог

Вы гораздо сложнее устроены, чем думают многие. Вы даже интереснее, чем считаете сами! В вас, Козероги, бездна талантов и огромный потенциал. Признав свои достоинства, вы станете настоящими волшебниками. Решитесь на чудеса, и они произойдут! Поначалу будет сложно, но стоит дать себе чуть больше свободы, и результат не заставит себя ждать.

Космический совет: ваши таланты сделают вас настоящими волшебниками, если позволите им раскрыться.

♒ Водолей

Сопротивляясь ходу истории, вы только усилите трение, но не повернете механизмы вспять. Смиритесь с тем, что есть процессы вам неподвластные. Это не хорошо и не плохо, просто факт. Потому не стоит и расстраиваться. Открывшись течению жизни и приняв его, вы обретете свободу управлять собственной судьбой и получать радость от жизни.

Космический совет: примите действительность такой, как есть, иногда вы не в силах ее изменить.

♊ Рыбы

За темной ночью всегда приходит ясное утро. А сделать его добрым — ваша задача. То, что в последнее время на вашем пути встретились недоброжелатели, не значит, что Вселенная не любит вас. То, что неурядицы сыпались одна за другой — не повод для отчаяния. Вспомните, сколько при этом хорошего произошло! И думайте только о том, что приносило радость. Сконцентрируйтесь на благе, подаренном вам, а не на проблемах. Это поможет вернуться в строй и добиться успеха.

Космический совет: поблагодарите Вселенную за счастливые моменты жизни!

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