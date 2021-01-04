ТОП-5 знаков зодиака, которые не созданы для любви

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С некоторыми представителями астрологического круга особенно тяжело создать пару. Причин для этого может быть несколько.

У каждого есть свои умения и особенности характера. Положение звезд на небосклоне при рождении может повлиять и на то, как представители разных знаков зодиака строят отношения с противоположным полом. Астролог Ален Шахсу рассказал, с кем это сделать особенно сложно.

Девы

Представители знака Девы очень самодостаточны, поэтому привыкли в одиночку решать, как именно будут развиваться их отношения. Они любопытны, хотят все знать про будущего или настоящего партнера, постоянно устраивают ему «проверки» разного рода. Они хотят тотального контроля за их жизнью. Но при этом сами стараются не раскрываться даже перед близкими людьми и держат возлюбленных на расстоянии.

Скорпионы

Скорпионы очень непредсказуемы в отношениях. Партнерам сложно их понять и разгадать, чего те на самом деле хотят. Представители знака Скорпион обычно держатся холодно, даже если внутри у них кипят нешуточные страсти, и пробиться к ним непросто. Они берегут свое сердце и тайны даже от возлюбленных. При этом часто ведут себя непредсказуемо и тяжело справляются с эмоциональным напряжением.

Стрельцы

Со Стрельцами сложно заводить серьезные отношения. Они ценят свободу, не прочь сходить налево и не любят, когда их ограничивают. Со стороны кажутся поверхностными и несерьезными, могут разорвать связь без всяких объяснений и перестать отвечать на звонки и сообщения. Чаще всего Стрельцы ищут от любовных связей приятного времяпрепровождения — но не больше.

Козероги

Козероги не спешат демонстрировать свои чувства, они сдержанно ведут себя с любимыми. Они редко радуют их своими эмоциями, признаниями в любви и нежностью. Представители этого знака зодиака спокойны, выстраивают отношения по четкой схеме, предпочитая расчет и спокойствие душевным волнениям. Чрезмерная осторожность и холодность могут отпугивать возлюбленных.

Водолеи

Самый независимый знак из всех, им свойственно закрываться ото всех, отстраняться от партнеров, чтобы не стать жертвой обмана с их стороны. Но возлюбленные воспринимают это иначе — часто такие отношения заканчиваются расставанием. В душе Водолеи мечтают о настоящей любви, нежности, семейном тепле, но боятся быть смешными в глазах партнеров. В итоге они часто просто отталкивают от себя правильных людей.

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